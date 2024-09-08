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Назван размер сбора с пассажиров круизных судов в Греции
Назван размер сбора с пассажиров круизных судов в Греции - 08.09.2024, ПРАЙМ
Назван размер сбора с пассажиров круизных судов в Греции
Сбор с пассажиров круизных судов в Греции составит 20 евро, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T15:17+0300
2024-09-08T15:17+0300
2024-09-08T15:17+0300
экономика
греция
туристический сбор
круизы
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 8 сен - ПРАЙМ. Сбор с пассажиров круизных судов в Греции составит 20 евро, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках. Выступая накануне с речью об экономической программе правительства на 88-й Международной ярмарке в Салониках, Мицотакис заявил, что вводится круизный сбор с каждого пассажира, высаживающегося в греческом порту. Сбор будет выше на Санторини и Миконосе, ниже в других портах. Жители ряда островов, в частности, Санторини, жаловались на гипертуризм и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру из-за большого количества гостей. "У Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма. У нее есть точечная проблема, на некоторых направлениях в определенные недели и в определенные месяцы года. Например, круизные лайнеры приводят к очень высокой нагрузке на Санторини и Миконос. Именно поэтому мы продвигаем такие меры, как налог на круизы, он будет значительный, и я могу сейчас вам сказать, что он будет 20 евро (с человека) в напряженные месяцы в высокий сезон. Часть доходов будет направлена местным властям", - уточнил Мицотакис. "Нельзя допустить, чтобы кто-то сходил (с круизного судна - ред.) на 3-4 часа, оказывая сомнительное экономическое воздействие на местное сообщество. О мерах будет объявлено на следующей неделе", - добавил премьер. По его словам, цель не в количестве туристов, а в доходах. "В идеале нам хотелось бы, чтобы больше туристов тратили больше денег", - заметил Мицотакис. В 2023 году Грецию посетили почти 7 миллионов пассажиров круизных судов, было более 5200 заходов круизных лайнеров. Помимо этого, страну посетили рекордные 32,7 миллионов туристов, прибывших через аэропорты и сухопутные границы.
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греция, туристический сбор, круизы, кириакос мицотакис
Экономика, ГРЕЦИЯ, туристический сбор, круизы, Кириакос Мицотакис
Назван размер сбора с пассажиров круизных судов в Греции
Мицотакис: сбор с пассажиров круизных судов в Греции составит 20 евро
АФИНЫ, 8 сен - ПРАЙМ. Сбор с пассажиров круизных судов в Греции составит 20 евро, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.
Выступая накануне с речью об экономической программе правительства на 88-й Международной ярмарке в Салониках, Мицотакис заявил, что вводится круизный сбор с каждого пассажира, высаживающегося в греческом порту. Сбор будет выше на Санторини и Миконосе, ниже в других портах. Жители ряда островов, в частности, Санторини, жаловались на гипертуризм и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру из-за большого количества гостей.
"У Греции нет структурной проблемы чрезмерного туризма. У нее есть точечная проблема, на некоторых направлениях в определенные недели и в определенные месяцы года. Например, круизные лайнеры приводят к очень высокой нагрузке на Санторини и Миконос. Именно поэтому мы продвигаем такие меры, как налог на круизы, он будет значительный, и я могу сейчас вам сказать, что он будет 20 евро (с человека) в напряженные месяцы в высокий сезон. Часть доходов будет направлена местным властям", - уточнил Мицотакис.
"Нельзя допустить, чтобы кто-то сходил (с круизного судна - ред.) на 3-4 часа, оказывая сомнительное экономическое воздействие на местное сообщество. О мерах будет объявлено на следующей неделе", - добавил премьер.
По его словам, цель не в количестве туристов, а в доходах.
"В идеале нам хотелось бы, чтобы больше туристов тратили больше денег", - заметил Мицотакис.
В 2023 году Грецию посетили почти 7 миллионов пассажиров круизных судов, было более 5200 заходов круизных лайнеров. Помимо этого, страну посетили рекордные 32,7 миллионов туристов, прибывших через аэропорты и сухопутные границы.
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