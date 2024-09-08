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Россия обошла "Большую семерку" по ключевому показателю

Россия обошла "Большую семерку" по ключевому показателю - 08.09.2024, ПРАЙМ

Россия обошла "Большую семерку" по ключевому показателю

Международные институты обновили экономические прогнозы – и вновь по темпам роста ВВП Россия оставляет позади всю "большую семерку". Расширение дефицита... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T03:30+0300

2024-09-08T03:30+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ, Елена Савельева. Международные институты обновили экономические прогнозы – и вновь по темпам роста ВВП Россия оставляет позади всю "большую семерку". Расширение дефицита бюджета, в том числе из-за помощи Украине, и кризис в европейской промышленности из-за роста цен на энергоносители сильно затормозили развитые экономики. С чем связаны позитивные ожидания по России и почему инициаторы санкций плетутся в хвосте – разбирался "Прайм".Высокие ожиданияСначала сухие цифры. В конце августа министр финансов Антон Силуанов представил обновленный прогноз кабмина: темпы роста экономики по итогам 2024 года повысили с 2,8 до 3,9 процента. А Банк России подтвердил свой прогноз на уровне три с половиной – четыре процента. Таким образом, в среднем российские власти рассчитывают на 3,8 процента роста.Обновленный июньский прогноз Всемирного банка по темпам роста экономики РФ – 2,9 процента по итогам года (предыдущая оценка - 2,2%). Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что российская экономика в 2024 году вырастет на 3,2 процента (в январе ожидалось 2,6%). Обновленный прогноз МВФ – в числе наиболее высоких оценок экономистов по России.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУже в 2023 году экономика России сумела восстановиться от санкционного шока и показала прирост на 3,6 процента — позитивная динамика стала максимальной с 2021 года (тогда на фоне низкой базы ковидного 2020-го ВВП увеличился на 5,9%).В основе уверенного восстановления - впечатляющие показатели реального сектора, где Россия демонстрирует позитивную динамику с марта 2023-го. За первое полугодие 2024-го обрабатывающая промышленность - плюс восемь процентов.Западные аналитики связали этот рывок с "беспрецедентным ростом оборонной промышленности, на который приходится более шести процентов ВВП страны". Однако, помимо гособоронзаказа, важную роль сыграли импортозамещение и локализация производств.Лидеры по приросту — производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования, 36,1 процента), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (35%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27,4%). Особая статья — легковушки. Если в 2022-м на фоне ухода западных брендов тут было падение в два с половиной раза, то в 2023-м — увеличение почти на 20 процентов. А сейчас вообще 62,2%.При этом по мере импортозамещения и по причине высокой инфляции спрос на иностранные товары постепенно сокращается, что ведёт к положительному сальдо торгового баланса.Экономика структурно перестраивается, адаптируется в условиях закрытия внешних рынков. В первую очередь растёт обрабатывающая промышленность и отрасли, обеспечивающие рост обрабатывающей промышленности – финансы, транспорт и строительство, отмечает Эдуард Христианов, первый заместитель Председателя Правления ПАО "РосДорБанк".Расходы и инвестицииОптимистичные ожидания также связаны с бюджетными расходами, а кроме того – с ростом инвестиций в основной капитал, которые в первом полугодии 2024-го, по оценке Росстата, увеличились на 11 процентов в годовом выражении."Это беспрецедентно высокие темпы роста, поскольку еще до 2022 года рост инвестиций в РФ в среднем не превышал четырех процентов в год, да и то инвестиции направляли в основном в добычу углеводородов и трубопроводный транспорт. И хочу подчеркнуть, инвестиции растут не только за счет бюджета. По данным Росстата, главный источник финансирования инвестиций - собственные средства предприятий", - подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.По-прежнему в стране активна господдержка инвестиций в импортозамещение. Этому же способствует и закрытие мировых финансовых рынков для российского бизнеса – деньги инвестируются в отечественные активы. Все эти факторы перевешивают негатив от санкционного давления и разгона инфляции, обеспечивая высокие темпы роста отечественной экономики, добавляет Ирина Арехина, президент "Российского клуба финансовых директоров".На фоне России ожидания по "Большой семерке" (G7) выглядят заметно слабее. В Великобритании, Канаде и Франции ждут лишь один процент роста ВВП, в Италии - 0,8%. В CША - чуть больше двух. Наименьшие темпы роста среди стран "семерки" прогнозировали в Германии – всего 0,2%. Однако в начале сентября Кильский институт мировой экономики (IfW) опубликовал еще более пессимистичный расчет - на 0,1%.Замедление темпов роста экономик стран G7 эксперты напрямую связывают с антироссийскими санкциями и резким повышением стоимости энергоресурсов."Прошлогодний кризис на рынке газа привел к ужесточению монетарной политики ЕЦБ для контроля инфляции и снижению выпуска продукции энергоёмкими производствами основной экономики Еврозоны – Германии. Также, по оценке ЕЦБ, растут риски эскалации торговых ограничений: США, Канада и Евросоюз уже вели импортные пошлины на экспортируемую Китаем продукцию, в первую очередь, на электромобили и сталь, что, вероятнее всего, вызовет обратную реакцию китайских властей и приведет к замедлению мировой торговли", - отмечает Павел Журавлев, начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка".Таким образом, российская экономика набирает обороты и показала хорошие способности к адаптации, не в пример западным оппонентам. Интересно, что фоне продолжающего в России бума промышленного производства, Москва сместила Великобританию с восьмой строчки в топе-10 ведущих промышленно развитых экономик мира.

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россия, g7, ввп, минфин рф, всемирный банк