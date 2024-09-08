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Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области
Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T18:49+0300
2024-09-08T18:49+0300
политика
россия
выборы губернатора
кузбасс
кемеровская область
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, он набрал 79,77% голосов избирателей после обработки 50% протоколов. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует о том, что на втором месте идет представитель ЛДПР Мария Городештян (6,63% голосов), на третьем —Александр Карпов от КПРФ (5,58% голосов), на четвертом — Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия — За правду" (4,60% голосов), на пятом Роман Клейстер от фракции "Новые люди" (2,77% голосов).
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россия, выборы губернатора, кузбасс, кемеровская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, КУЗБАСС, Кемеровская область
18:49 08.09.2024
 
Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области

ЦИК: врио губернатора Кузбасса Середюк лидирует на выборах в регионе с 79,77%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Середюк, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Кузбасса
Илья Середюк, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Кузбасса
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, он набрал 79,77% голосов избирателей после обработки 50% протоколов.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует о том, что на втором месте идет представитель ЛДПР Мария Городештян (6,63% голосов), на третьем —Александр Карпов от КПРФ (5,58% голосов), на четвертом — Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия — За правду" (4,60% голосов), на пятом Роман Клейстер от фракции "Новые люди" (2,77% голосов).
Дмитрий Демешин, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Демешин лидирует на выборах губернатора Хабаровского края
18:16
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораКУЗБАССКемеровская область
 
 
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