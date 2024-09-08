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Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков" - 08.09.2024, ПРАЙМ

Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв "Северных потоков"

Необходимо провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" , а также привлечь к ответственности лиц, которые их совершили... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T17:18+0300

2024-09-08T17:18+0300

2024-09-08T17:18+0300

происшествия

германия

олаф шольц

подрыв "северных потоков"

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Необходимо провести расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" , а также привлечь к ответственности лиц, которые их совершили. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко (в расследовании — ред.), о чем сообщалось в СМИ", — сказал он. По словам Шольца, немецкие власти выступают "за то, чтобы ничего не было скрыто" и "все будет сделано для того, чтобы те, кто это сделал, понесли ответственность". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ до сих пор не предъявила никаких конкретных результатов расследования дела о подрыве "Севпотоков". Она отмечала, что Москва неоднократно обращалась к немецким властям, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". РФ хотела, чтобы Берлин делился с ней данными по расследованию, так как она проводит собственное расследование, указывала Захарова. Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240905/sevpotok-851359939.html

германия

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германия, олаф шольц, подрыв "северных потоков"