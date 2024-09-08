Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240908/shumkov-851427106.html
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T19:44+0300
2024-09-08T19:45+0300
политика
россия
выборы губернатора
курганская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851426953_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_c82adaad13afb8b0f06925768a8cecf2.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 8,16% протоколов. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывает, что на втором месте идет представитель ЛДПР Ольга Дружинина (6,57% голосов), на третьем — Виктор Зырянов от КПРФ (4,23% голосов), на четвертом — Валерий Державин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,62% голосов), на пятом — Ярослав Климко от Партии пенсионеров (1,49% голосов).
https://1prime.ru/20240908/teksler-851426473.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851426953_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_92478eb683e3b7c6a951c19088a2985e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, выборы губернатора, курганская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Курганская область
19:44 08.09.2024 (обновлено: 19:45 08.09.2024)
 
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области

ЦИК: Вадим Шумков лидирует на выборах главы Курганской области с 84,72% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВадим Шумков, губернатор Курганской области
Вадим Шумков, губернатор Курганской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 8,16% протоколов.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывает, что на втором месте идет представитель ЛДПР Ольга Дружинина (6,57% голосов), на третьем — Виктор Зырянов от КПРФ (4,23% голосов), на четвертом — Валерий Державин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,62% голосов), на пятом — Ярослав Климко от Партии пенсионеров (1,49% голосов).
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области
19:10
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораКурганская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала