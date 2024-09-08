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Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области

Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T19:44+0300

2024-09-08T19:44+0300

2024-09-08T19:45+0300

политика

россия

выборы губернатора

курганская область

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 8,16% протоколов. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывает, что на втором месте идет представитель ЛДПР Ольга Дружинина (6,57% голосов), на третьем — Виктор Зырянов от КПРФ (4,23% голосов), на четвертом — Валерий Державин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,62% голосов), на пятом — Ярослав Климко от Партии пенсионеров (1,49% голосов).

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курганская область

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россия, выборы губернатора, курганская область