https://1prime.ru/20240908/shumkov-851427106.html
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T19:44+0300
2024-09-08T19:44+0300
2024-09-08T19:45+0300
политика
россия
выборы губернатора
курганская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851426953_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_c82adaad13afb8b0f06925768a8cecf2.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 8,16% протоколов. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывает, что на втором месте идет представитель ЛДПР Ольга Дружинина (6,57% голосов), на третьем — Виктор Зырянов от КПРФ (4,23% голосов), на четвертом — Валерий Державин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,62% голосов), на пятом — Ярослав Климко от Партии пенсионеров (1,49% голосов).
https://1prime.ru/20240908/teksler-851426473.html
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851426953_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_92478eb683e3b7c6a951c19088a2985e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора, курганская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Курганская область
Шумков лидирует на выборах губернатора Курганской области
ЦИК: Вадим Шумков лидирует на выборах главы Курганской области с 84,72% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона с 84,72% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 8,16% протоколов.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывает, что на втором месте идет представитель ЛДПР Ольга Дружинина (6,57% голосов), на третьем — Виктор Зырянов от КПРФ (4,23% голосов), на четвертом — Валерий Державин от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (1,62% голосов), на пятом — Ярослав Климко от Партии пенсионеров (1,49% голосов).
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области