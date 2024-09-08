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Эксперт рассказала, как получить скидку при покупке машины у дилера - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как получить скидку при покупке машины у дилера
Эксперт рассказала, как получить скидку при покупке машины у дилера - 08.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как получить скидку при покупке машины у дилера
Выгодно купить автомобиль в дилерском центре можно несколькими способами, считает вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова. Об этом она... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T13:21+0300
2024-09-08T13:21+0300
дилерский центр
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выгодно купить автомобиль в дилерском центре можно несколькими способами, считает вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова. Об этом она рассказала изданию Аргументы и Факты.Так, самым простым способом приобрести автомобиль по сниженной цене, считает эксперт, является скидка, поставленная дилером на более старые модели. Автомобильный рынок постоянно обновляется, поэтому дождаться снижения стоимости понравившейся модели можно в относительно небольшой период времени. Еще одним выходом являются сезонные акции, в рамках которых цены могут быть снижены практически на все представленные автомобили.Эксперт подчеркнула, что сниженная цена по программе лояльности гарантирована и для постоянных клиентов, которые уже приобрели автомобиль в дилерской сети.Власова рассказала, что получить скидку можно также от страховых компаний и после оформления кредита для покупки авто.
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дилерский центр
дилерский центр
13:21 08.09.2024
 
Эксперт рассказала, как получить скидку при покупке машины у дилера

Власова: чаще всего дилеры делают скидки на устаревшие модели и в сезонные распродажи

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Выгодно купить автомобиль в дилерском центре можно несколькими способами, считает вице-президент Международного союза адвокатов Ольга Власова. Об этом она рассказала изданию Аргументы и Факты.
Так, самым простым способом приобрести автомобиль по сниженной цене, считает эксперт, является скидка, поставленная дилером на более старые модели. Автомобильный рынок постоянно обновляется, поэтому дождаться снижения стоимости понравившейся модели можно в относительно небольшой период времени. Еще одним выходом являются сезонные акции, в рамках которых цены могут быть снижены практически на все представленные автомобили.
Эксперт подчеркнула, что сниженная цена по программе лояльности гарантирована и для постоянных клиентов, которые уже приобрели автомобиль в дилерской сети.
Власова рассказала, что получить скидку можно также от страховых компаний и после оформления кредита для покупки авто.
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