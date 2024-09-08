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Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области
Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T22:44+0300
2024-09-08T22:44+0300
2024-09-08T22:44+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов, он набрал 65,86% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ свидетельствует, что на втором месте идет Алексей Бобовников от фракции КПРФ (14,67% голосов), на третьем — Алексей Томанов от ЛДПР (10,05% голосов), на четвертом — Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,28% голосов).
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россия, выборы губернатора
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора
Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области
ЦИК: Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области с 65,86% голосов
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов, он набрал 65,86% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ свидетельствует, что на втором месте идет Алексей Бобовников от фракции КПРФ (14,67% голосов), на третьем — Алексей Томанов от ЛДПР (10,05% голосов), на четвертом — Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,28% голосов).
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