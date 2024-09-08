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Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области

Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Смирнов лидирует на выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T22:44+0300

2024-09-08T22:44+0300

2024-09-08T22:44+0300

политика

россия

выборы губернатора

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ после обработки 52,15% протоколов, он набрал 65,86% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ свидетельствует, что на втором месте идет Алексей Бобовников от фракции КПРФ (14,67% голосов), на третьем — Алексей Томанов от ЛДПР (10,05% голосов), на четвертом — Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (6,28% голосов).

https://1prime.ru/20240908/besprozvannykh-851431019.html

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россия, выборы губернатора