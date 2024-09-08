https://1prime.ru/20240908/teksler-851426473.html

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области

Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, после... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T19:10+0300

2024-09-08T19:10+0300

2024-09-08T19:10+0300

политика

россия

выборы губернатора

челябинская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851426321_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_260e9398741914917e6c91502c219ec4.jpg

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, после обработки 0,04% протоколов он набрал 95,98% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель ЛДПР Виталий Пашин (1,71% голосов), на третьем — Эльдар Гильмутдинов от КПРФ (1,28% голосов), на четвертом — Степан Соловьев от фракции "Зеленая альтернатива" (0,86% голосов).

https://1prime.ru/20240908/seredyuk-851426183.html

челябинская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы губернатора, челябинская область