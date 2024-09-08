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Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области
Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, после... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T19:10+0300
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выборы губернатора
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, после обработки 0,04% протоколов он набрал 95,98% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель ЛДПР Виталий Пашин (1,71% голосов), на третьем — Эльдар Гильмутдинов от КПРФ (1,28% голосов), на четвертом — Степан Соловьев от фракции "Зеленая альтернатива" (0,86% голосов).
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россия, выборы губернатора, челябинская область
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, Челябинская область
Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области
ЦИК: Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области с 95,98% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно данным ЦИК РФ, после обработки 0,04% протоколов он набрал 95,98% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет представитель ЛДПР Виталий Пашин (1,71% голосов), на третьем — Эльдар Гильмутдинов от КПРФ (1,28% голосов), на четвертом — Степан Соловьев от фракции "Зеленая альтернатива" (0,86% голосов).
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