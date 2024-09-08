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Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ

Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ

Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ

Неофициальные представители кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа обсуждали возможность запуска линейки водки под его именем. Об... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T20:40+0300

2024-09-08T20:40+0300

2024-09-08T21:00+0300

политика

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водка

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Неофициальные представители кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа обсуждали возможность запуска линейки водки под его именем. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники издание Washington Post. Отмечается, что по словам знакомых с ситуацией людей, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump, которая пока так и не появилась на рынке. Кроме того, человек, близкий к Трампу, сообщил изданию, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки. По мнению авторов публикации, Трамп более, чем кто-либо в предвыборной истории США пытается монетизировать свое имя. Как правило, экс-президенты ограничиваются публичными выступлениями и мемуарами, а Трамп выпускает кроссовки и даже библии, сказано в материале. Советник предвыборной кампании Трампа рассказал изданию на условии анонимности, что в целом убеждение кандидата в президенты таково: "Если на меня нападают и мне придется платить всем этим адвокатам и со всем этим разбираться, мне нужно на этом заработать". Washington Post также отметила, что ряд советников и адвокатов Трампа считают многие из его лицензионных соглашений "мутными". По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт, экс-президент скорее теряет деньги из-за своих политических амбиций, которые он реализует "просто потому, что он искреннее любит людей этой страны и хочет сделать Америку снова великой". Выборы президента США должны состоятся 5 ноября.

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сша, дональд трамп, водка, выборы в сша