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Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ
Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ
Неофициальные представители кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа обсуждали возможность запуска линейки водки под его именем. Об... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T20:40+0300
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политика
сша
дональд трамп
водка
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Неофициальные представители кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа обсуждали возможность запуска линейки водки под его именем. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники издание Washington Post. Отмечается, что по словам знакомых с ситуацией людей, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump, которая пока так и не появилась на рынке. Кроме того, человек, близкий к Трампу, сообщил изданию, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки. По мнению авторов публикации, Трамп более, чем кто-либо в предвыборной истории США пытается монетизировать свое имя. Как правило, экс-президенты ограничиваются публичными выступлениями и мемуарами, а Трамп выпускает кроссовки и даже библии, сказано в материале. Советник предвыборной кампании Трампа рассказал изданию на условии анонимности, что в целом убеждение кандидата в президенты таково: "Если на меня нападают и мне придется платить всем этим адвокатам и со всем этим разбираться, мне нужно на этом заработать". Washington Post также отметила, что ряд советников и адвокатов Трампа считают многие из его лицензионных соглашений "мутными". По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт, экс-президент скорее теряет деньги из-за своих политических амбиций, которые он реализует "просто потому, что он искреннее любит людей этой страны и хочет сделать Америку снова великой". Выборы президента США должны состоятся 5 ноября.
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сша, дональд трамп, водка, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, водка, выборы в США
20:40 08.09.2024 (обновлено: 21:00 08.09.2024)
 
Команда Трампа обсуждала производство водки под его именем, пишут СМИ

WP: неофициальные представители Трампа обсуждали запуск водки под его именем

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Неофициальные представители кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа обсуждали возможность запуска линейки водки под его именем. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на источники издание Washington Post.
Отмечается, что по словам знакомых с ситуацией людей, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump, которая пока так и не появилась на рынке. Кроме того, человек, близкий к Трампу, сообщил изданию, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки.
По мнению авторов публикации, Трамп более, чем кто-либо в предвыборной истории США пытается монетизировать свое имя. Как правило, экс-президенты ограничиваются публичными выступлениями и мемуарами, а Трамп выпускает кроссовки и даже библии, сказано в материале.
Советник предвыборной кампании Трампа рассказал изданию на условии анонимности, что в целом убеждение кандидата в президенты таково: "Если на меня нападают и мне придется платить всем этим адвокатам и со всем этим разбираться, мне нужно на этом заработать".
Washington Post также отметила, что ряд советников и адвокатов Трампа считают многие из его лицензионных соглашений "мутными".
По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт, экс-президент скорее теряет деньги из-за своих политических амбиций, которые он реализует "просто потому, что он искреннее любит людей этой страны и хочет сделать Америку снова великой".
Выборы президента США должны состоятся 5 ноября.
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