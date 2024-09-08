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СМИ назвали имя первого возможного триллионера - 08.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали имя первого возможного триллионера
СМИ назвали имя первого возможного триллионера - 08.09.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали имя первого возможного триллионера
Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже через 3 года, сообщает издание The Guardian... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T17:13+0300
2024-09-08T17:13+0300
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сша
исследование
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже через 3 года, сообщает издание The Guardian. Соответствующее исследование провел аналитический центр Informa Connect Academy."Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год", — следует из заявления агентства. Издание Forbes оценило состояние Маска на сегодняшний день в 241 млрд долларов.На звание триллионера также претендуют бизнесмен Гаутам Адани из Индии, а также Дженсен Хуанг, являющийся исполнительным директором компании Nvidia.
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миллиардеры, nvidia, tesla, сша, исследование
миллиардеры, Nvidia, Tesla, США, исследование
17:13 08.09.2024
 
СМИ назвали имя первого возможного триллионера

Guardian: миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером уже через 3 года, сообщает издание The Guardian. Соответствующее исследование провел аналитический центр Informa Connect Academy.
"Такой вывод аналитиков о владельце производителя электрокаров Tesla, частной космической компании SpaceX и социальной сети Х исходит из того, что в состояние Маска росло в среднем на 110 процентов в год", — следует из заявления агентства. Издание Forbes оценило состояние Маска на сегодняшний день в 241 млрд долларов.
На звание триллионера также претендуют бизнесмен Гаутам Адани из Индии, а также Дженсен Хуанг, являющийся исполнительным директором компании Nvidia.
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