https://1prime.ru/20240908/turchak-851428953.html
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай - 08.09.2024, ПРАЙМ
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T21:20+0300
2024-09-08T21:20+0300
2024-09-08T21:20+0300
политика
россия
выборы губернатора
алтай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428799_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_e2c10847d1a917024a4b5a43d487cf50.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 50,63% протоколов, он набрал 76,73% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Кириллов от фракции ЛДПР (9,63% голосов), на третьем — Олег Добрынин от партии "Родина" (6,24% голосов).
https://1prime.ru/20240908/khabirov-851427972.html
алтай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428799_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4bd6a427594b5d14579aabfd1432b01a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выборы губернатора, алтай
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, АЛТАЙ
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
ЦИК: Андрей Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай с 76,73% голосов
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 50,63% протоколов, он набрал 76,73% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Кириллов от фракции ЛДПР (9,63% голосов), на третьем — Олег Добрынин от партии "Родина" (6,24% голосов).
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан