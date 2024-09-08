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Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай - 08.09.2024, ПРАЙМ
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T21:20+0300
2024-09-08T21:20+0300
политика
россия
выборы губернатора
алтай
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 50,63% протоколов, он набрал 76,73% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Кириллов от фракции ЛДПР (9,63% голосов), на третьем — Олег Добрынин от партии "Родина" (6,24% голосов).
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россия, выборы губернатора, алтай
Политика, РОССИЯ, выборы губернатора, АЛТАЙ
21:20 08.09.2024
 
Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай

ЦИК: Андрей Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай с 76,73% голосов

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак, врио главы Республики Алтай
Андрей Турчак, врио главы Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 50,63% протоколов, он набрал 76,73% голосов избирателей.
Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Кириллов от фракции ЛДПР (9,63% голосов), на третьем — Олег Добрынин от партии "Родина" (6,24% голосов).
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Хабиров лидирует на выборах главы Республики Башкортостан
20:28
 
ПолитикаРОССИЯвыборы губернатораАЛТАЙ
 
 
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