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Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай

Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай - 08.09.2024, ПРАЙМ

Турчак лидирует на выборах главы Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T21:20+0300

2024-09-08T21:20+0300

2024-09-08T21:20+0300

политика

россия

выборы губернатора

алтай

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак (партия "Единая Россия") лидирует в ходе выборов главы региона. Согласно первым данным ЦИК РФ после обработки 50,63% протоколов, он набрал 76,73% голосов избирателей. Онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствует, что на втором месте идет Александр Кириллов от фракции ЛДПР (9,63% голосов), на третьем — Олег Добрынин от партии "Родина" (6,24% голосов).

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россия, выборы губернатора, алтай