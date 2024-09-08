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Польский производитель обвинил Россию в своем банкротстве

Польский производитель обвинил Россию в своем банкротстве - 08.09.2024, ПРАЙМ

Польский производитель обвинил Россию в своем банкротстве

Польский производитель удобрений Azoty Puławy обвиняет реэкспорт российских удобрений на Украину в своем тяжелом материальном положении. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T16:59+0300

2024-09-08T16:59+0300

2024-09-08T16:59+0300

экономика

польша

поставка удобрений

россия

украина

реэкспорт

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ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Польский производитель удобрений Azoty Puławy обвиняет реэкспорт российских удобрений на Украину в своем тяжелом материальном положении. "Нынешняя ситуация азотных заводов Puławy (входит в группу Azoty – ред.) драматична. Мы стоим в нескольких миллиметрах от пропасти", - говорится в распространенном в воскресенье письме профсоюза предприятия, адресованном премьер-министру Польши Дональду Туску. В качестве причин тяжелого материального положения профсоюзы называют "ошибки в управлении предприятием в последние годы", а также "внешние факторы". По мнению профсоюзов, "неконтролируемый импорт российских удобрений, которые, насколько нам известно, реэкспортируются на Украину, является причинами нашей трагической экономической ситуации". "Без вмешательства польского государства в этих областях нам грозит банкротство", - говорится в сообщении. Группа Azoty Puławy - компания, принадлежащая группе Azoty, второго в ЕС производителя азотных и многокомпонентных удобрений. В начале августа Grupa Azoty сообщила, что терпит серьезные убытки и вынуждена продать часть активов. Издание Rzeczpospolita тогда же сообщало, что из-за потребности в ликвидности и инвестициях компания может также рассмотреть возможность продажи компании по производству удобрений Compo Expert, купленной несколько лет назад, стоимостью примерно 0,7-1 миллиард злотых (до 250 миллионов долларов.

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польша

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польша, поставка удобрений, россия, украина, реэкспорт