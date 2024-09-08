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"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина - 08.09.2024, ПРАЙМ
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"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина
"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина
Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис демонстрирует, что для Кремля нет разницы, кто... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:27+0300
2024-09-08T08:27+0300
политика
владимир путин
камала харрис
мнение
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис демонстрирует, что для Кремля нет разницы, кто станет хозяином Белого дома по итогам ноябрьских выборов. Об этом заявил в своем блоге на YouTube офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Они (Россия – прим. ред.) таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — отметил Дэвис.А на его взгляд, Российской Федерации следовало бы, наоборот, поддерживать Дональда Трампа, ведь именно Трамп, а не Харрис регулярно заявляет о готовности урегулировать украинский конфликт."Они (Россия – прим. ред.) не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение", — подытожил офицер.Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума российский лидер заявил о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалу Харрис.
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владимир путин, камала харрис, мнение
Политика, Владимир Путин, Камала Харрис, мнение
08:27 08.09.2024
 
"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина

Американского офицера Дэвиса удивило заявление Путина о поддержке Харрис

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис демонстрирует, что для Кремля нет разницы, кто станет хозяином Белого дома по итогам ноябрьских выборов. Об этом заявил в своем блоге на YouTube офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
"Они (Россия – прим. ред.) таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — отметил Дэвис.
А на его взгляд, Российской Федерации следовало бы, наоборот, поддерживать Дональда Трампа, ведь именно Трамп, а не Харрис регулярно заявляет о готовности урегулировать украинский конфликт.
"Они (Россия – прим. ред.) не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение", — подытожил офицер.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Вчера, 22:50
Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума российский лидер заявил о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалу Харрис.
 
ПолитикаВладимир ПутинКамала Харрисмнение
 
 
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