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"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина

"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина

Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис демонстрирует, что для Кремля нет разницы, кто... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:27+0300

2024-09-08T08:27+0300

2024-09-08T08:27+0300

политика

владимир путин

камала харрис

мнение

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис демонстрирует, что для Кремля нет разницы, кто станет хозяином Белого дома по итогам ноябрьских выборов. Об этом заявил в своем блоге на YouTube офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Они (Россия – прим. ред.) таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — отметил Дэвис.А на его взгляд, Российской Федерации следовало бы, наоборот, поддерживать Дональда Трампа, ведь именно Трамп, а не Харрис регулярно заявляет о готовности урегулировать украинский конфликт."Они (Россия – прим. ред.) не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение", — подытожил офицер.Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума российский лидер заявил о поддержке кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалу Харрис.

https://1prime.ru/20240907/tramp-851415164.html

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владимир путин, камала харрис, мнение