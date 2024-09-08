https://1prime.ru/20240908/vybory-851420013.html
"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США
"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США
Что в действительно скрывается за обвинениями в адрес Российской Федерации по якобы вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, рассказал на... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:01+0300
2024-09-08T12:01+0300
2024-09-08T12:01+0300
политика
вмешательство
выборы в сша
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Что в действительно скрывается за обвинениями в адрес Российской Федерации по якобы вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, рассказал на своей странице в соцсети Х бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.Экс-кандидат в президенты США выразил уверенность, что "когда речь заходит о "вмешательстве России в выборы на стороне Трампа", это на самом деле вмешательство в выборы демократов, которое маскируется обвинениями в адрес России".Именно этот подход, как считает Рамасвами, представители Демократической партии США продемонстрировали в разбирательствах по поводу досье Стила в 2016 году.Это досье, напомним, представляет собой 35-страничный отчет о сговоре Дональда Трампа с Россией, подготовленный экс-сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, а позже признанный несостоятельным.Наряду с досье Рамасвами упомянул в качестве примера вмешательства в выборы демократов и дело с ноутбуком Хантера Байдена.Если станет известно, что "Министерство юстиции Байдена" начало расследование "вмешательство России в выборы-2024", будьте бдительны, советует экс-кандидат в президенты."Возможно, это лишь верхушка айсберга, - предполагает Рамасвами. - Это не конспирология, а просто очень узнаваемый почерк".
https://1prime.ru/20240906/ssha-851396138.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e8cdf45fccde2f4cb8300ee4eef4fb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмешательство, выборы в сша, экспертное мнение
Политика, вмешательство, выборы в США, экспертное мнение
"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США
Вивек Рамасвами: в выборы в США вмешивается не Россия, а американская Демпартия
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Что в действительно скрывается за обвинениями в адрес Российской Федерации по якобы вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, рассказал на своей странице в соцсети Х бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
Экс-кандидат в президенты США выразил уверенность, что "когда речь заходит о "вмешательстве России в выборы на стороне Трампа", это на самом деле вмешательство в выборы демократов, которое маскируется обвинениями в адрес России".
Именно этот подход, как считает Рамасвами, представители Демократической партии США продемонстрировали в разбирательствах по поводу досье Стила в 2016 году.
Это досье, напомним, представляет собой 35-страничный отчет о сговоре Дональда Трампа с Россией, подготовленный экс-сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, а позже признанный несостоятельным.
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
Наряду с досье Рамасвами упомянул в качестве примера вмешательства в выборы демократов и дело с ноутбуком Хантера Байдена.
Если станет известно, что "Министерство юстиции Байдена" начало расследование "вмешательство России в выборы-2024", будьте бдительны, советует экс-кандидат в президенты.
"Возможно, это лишь верхушка айсберга, - предполагает Рамасвами. - Это не конспирология, а просто очень узнаваемый почерк".