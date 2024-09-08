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"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США

"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Не конспирология". Названы способы "вмешательства России" в выборы в США

Что в действительно скрывается за обвинениями в адрес Российской Федерации по якобы вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, рассказал на... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T12:01+0300

2024-09-08T12:01+0300

2024-09-08T12:01+0300

политика

вмешательство

выборы в сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Что в действительно скрывается за обвинениями в адрес Российской Федерации по якобы вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, рассказал на своей странице в соцсети Х бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.Экс-кандидат в президенты США выразил уверенность, что "когда речь заходит о "вмешательстве России в выборы на стороне Трампа", это на самом деле вмешательство в выборы демократов, которое маскируется обвинениями в адрес России".Именно этот подход, как считает Рамасвами, представители Демократической партии США продемонстрировали в разбирательствах по поводу досье Стила в 2016 году.Это досье, напомним, представляет собой 35-страничный отчет о сговоре Дональда Трампа с Россией, подготовленный экс-сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, а позже признанный несостоятельным.Наряду с досье Рамасвами упомянул в качестве примера вмешательства в выборы демократов и дело с ноутбуком Хантера Байдена.Если станет известно, что "Министерство юстиции Байдена" начало расследование "вмешательство России в выборы-2024", будьте бдительны, советует экс-кандидат в президенты."Возможно, это лишь верхушка айсберга, - предполагает Рамасвами. - Это не конспирология, а просто очень узнаваемый почерк".

https://1prime.ru/20240906/ssha-851396138.html

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вмешательство, выборы в сша, экспертное мнение