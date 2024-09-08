https://1prime.ru/20240908/vydacha-851422884.html

Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат

Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат - 08.09.2024, ПРАЙМ

Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат

Если рэпера Алишера Моргенштерна* объявят в розыск, то его не смогут выдать России. Об этом заявил агентству РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T15:41+0300

2024-09-08T15:41+0300

2024-09-08T16:06+0300

россия

иностранный агент

уголовное дело

адвокат

https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Если рэпера Алишера Моргенштерна* объявят в розыск, то его не смогут выдать России. Об этом заявил агентству РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что против Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Затем в столичном Следственном комитете рассказали, что рассматривают вопрос об объявлении рэпера в розыск. Как пояснили РИА Новости правоохранители, Моргенштерн* долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, поэтому в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.Жорин считает, что основания для объявления Моргенштерна* в розыск отсутствуют, так как рэпер не скрывается. По поводу возможного задержания Моргенштерна* на территории третьей страны и последующей экстрадиции в РФ его адвокат заявил, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Вместе с тем Жорин не исключил, что за первым уголовным делом может последовать целый клубок обвинений.Минимальное наказание за неисполнение обязанностей иностранного агента в России грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://1prime.ru/20240907/ivleeva-851410833.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иностранный агент, уголовное дело, адвокат