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Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат
Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат - 08.09.2024, ПРАЙМ
Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат
Если рэпера Алишера Моргенштерна* объявят в розыск, то его не смогут выдать России. Об этом заявил агентству РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T15:41+0300
2024-09-08T15:41+0300
2024-09-08T16:06+0300
россия
иностранный агент
уголовное дело
адвокат
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Если рэпера Алишера Моргенштерна* объявят в розыск, то его не смогут выдать России. Об этом заявил агентству РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что против Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Затем в столичном Следственном комитете рассказали, что рассматривают вопрос об объявлении рэпера в розыск. Как пояснили РИА Новости правоохранители, Моргенштерн* долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, поэтому в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.Жорин считает, что основания для объявления Моргенштерна* в розыск отсутствуют, так как рэпер не скрывается. По поводу возможного задержания Моргенштерна* на территории третьей страны и последующей экстрадиции в РФ его адвокат заявил, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Вместе с тем Жорин не исключил, что за первым уголовным делом может последовать целый клубок обвинений.Минимальное наказание за неисполнение обязанностей иностранного агента в России грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, иностранный агент, уголовное дело, адвокат
РОССИЯ, иностранный агент, уголовное дело, адвокат
Моргенштерна* не смогут выдать России, считает его адвокат
Адвокат Жорин: Моргенштерна* не выдадут России в случае объявления его в розыск
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Если рэпера Алишера Моргенштерна* объявят в розыск, то его не смогут выдать России. Об этом заявил агентству РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что против Моргенштерна* было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Затем в столичном Следственном комитете рассказали, что рассматривают вопрос об объявлении рэпера в розыск.
Как пояснили РИА Новости правоохранители, Моргенштерн* долгое время размещал в Telegram и на YouTube материалы без пометок иноагента, поэтому в отношении него было заведено дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
Жорин считает, что основания для объявления Моргенштерна* в розыск отсутствуют, так как рэпер не скрывается.
По поводу возможного задержания Моргенштерна* на территории третьей страны и последующей экстрадиции в РФ его адвокат заявил, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми.
Вместе с тем Жорин не исключил, что за первым уголовным делом может последовать целый клубок обвинений.
Минимальное наказание за неисполнение обязанностей иностранного агента в России грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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