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Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена - 08.09.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена
Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T07:07+0300
2024-09-08T07:07+0300
2024-09-08T07:07+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Должность Сахарова в госкорпорации "Росатом" - директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе.Как следует из материалов, Сахаров вину не признал, но в то же время "подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями".По обвинению в получении взятки в особо крупном размере топ-менеджеру "Росатома" грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. По делу, которое было возбуждено еще в марте нынешнего года, также проходит генеральный директор компании, обвиняемый в даче взятки.
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росатом, дело, взятка
Происшествия, Росатом, дело, взятка
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена
Топ-менеджер "Росатома" подтвердил получение денег, но вину не признал
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Должность Сахарова в госкорпорации "Росатом" - директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе.
Как следует из материалов, Сахаров вину не признал, но в то же время "подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями".
Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"
По обвинению в получении взятки в особо крупном размере топ-менеджеру "Росатома" грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. По делу, которое было возбуждено еще в марте нынешнего года, также проходит генеральный директор компании, обвиняемый в даче взятки.