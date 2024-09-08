Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена - 08.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240908/vzyatka-851416160.html
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена - 08.09.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена
Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T07:07+0300
2024-09-08T07:07+0300
происшествия
росатом
дело
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.Должность Сахарова в госкорпорации "Росатом" - директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе.Как следует из материалов, Сахаров вину не признал, но в то же время "подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями".По обвинению в получении взятки в особо крупном размере топ-менеджеру "Росатома" грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. По делу, которое было возбуждено еще в марте нынешнего года, также проходит генеральный директор компании, обвиняемый в даче взятки.
https://1prime.ru/20240807/manyak-850721522.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, дело, взятка
Происшествия, Росатом, дело, взятка
07:07 08.09.2024
 
Топ-менеджер "Росатома" признал получение денег от бизнесмена

Топ-менеджер "Росатома" подтвердил получение денег, но вину не признал

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров признал получение денег за консультирование по исполнению контрактов, не при этом он отказался признать вину в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Должность Сахарова в госкорпорации "Росатом" - директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе.
Как следует из материалов, Сахаров вину не признал, но в то же время "подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями".
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"
7 августа, 16:14
По обвинению в получении взятки в особо крупном размере топ-менеджеру "Росатома" грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. По делу, которое было возбуждено еще в марте нынешнего года, также проходит генеральный директор компании, обвиняемый в даче взятки.
 
ПроисшествияРосатомделовзятка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала