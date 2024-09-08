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Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз - 08.09.2024, ПРАЙМ
Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз
Объем торговли между Казахстаном и Якутией за последние пять лет вырос в 40 раз и будет расти дальше, заявил глава российского региона Айсен Николаев. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T17:24+0300
2024-09-08T17:24+0300
2024-09-08T17:24+0300
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УЛАН-УДЭ, 8 сен – ПРАЙМ. Объем торговли между Казахстаном и Якутией за последние пять лет вырос в 40 раз и будет расти дальше, заявил глава российского региона Айсен Николаев. "Встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Только за последние пять лет объем торговли Якутии с Казахстаном увеличился в 40 раз. Мы будем и дальше создавать условия для непрерывного роста нашего товарооборота", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, также активно развивается сотрудничество в сфере креативных индустрий, есть перспективы в сферах ИТ, туризма, спорта, сельского хозяйства, добывающей промышленности и финансовых услуг. "Сборная России в эти дни принимает участие в V Всемирных играх кочевников, которые проходят в Астане. В составе команды есть и спортсмены и тренеры из Якутии, а в программу игр включен наш национальный вид спорта - мас-рестлинг", - отметил Николаев и поблагодарил лидера Казахстана за сотрудничество и личный вклад в укрепление связей.
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Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз
Николаев: объем торговли между Казахстаном и Якутией за пять лет вырос в 40 раз
УЛАН-УДЭ, 8 сен – ПРАЙМ. Объем торговли между Казахстаном и Якутией за последние пять лет вырос в 40 раз и будет расти дальше, заявил глава российского региона Айсен Николаев.
"Встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Только за последние пять лет объем торговли Якутии с Казахстаном увеличился в 40 раз. Мы будем и дальше создавать условия для непрерывного роста нашего товарооборота", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, также активно развивается сотрудничество в сфере креативных индустрий, есть перспективы в сферах ИТ, туризма, спорта, сельского хозяйства, добывающей промышленности и финансовых услуг.
"Сборная России в эти дни принимает участие в V Всемирных играх кочевников, которые проходят в Астане. В составе команды есть и спортсмены и тренеры из Якутии, а в программу игр включен наш национальный вид спорта - мас-рестлинг", - отметил Николаев и поблагодарил лидера Казахстана за сотрудничество и личный вклад в укрепление связей.
Токаев назвал приоритетную задачу нефтегазового сектора Казахстана