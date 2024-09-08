https://1prime.ru/20240908/yakutiya-851424845.html

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз - 08.09.2024, ПРАЙМ

Объем торговли между Казахстаном и Якутией вырос в 40 раз

Объем торговли между Казахстаном и Якутией за последние пять лет вырос в 40 раз и будет расти дальше, заявил глава российского региона Айсен Николаев. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T17:24+0300

2024-09-08T17:24+0300

2024-09-08T17:24+0300

экономика

россия

якутия

казахстан

международная торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 сен – ПРАЙМ. Объем торговли между Казахстаном и Якутией за последние пять лет вырос в 40 раз и будет расти дальше, заявил глава российского региона Айсен Николаев. "Встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Только за последние пять лет объем торговли Якутии с Казахстаном увеличился в 40 раз. Мы будем и дальше создавать условия для непрерывного роста нашего товарооборота", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, также активно развивается сотрудничество в сфере креативных индустрий, есть перспективы в сферах ИТ, туризма, спорта, сельского хозяйства, добывающей промышленности и финансовых услуг. "Сборная России в эти дни принимает участие в V Всемирных играх кочевников, которые проходят в Астане. В составе команды есть и спортсмены и тренеры из Якутии, а в программу игр включен наш национальный вид спорта - мас-рестлинг", - отметил Николаев и поблагодарил лидера Казахстана за сотрудничество и личный вклад в укрепление связей.

https://1prime.ru/20240829/neft-851204997.html

якутия

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, якутия, казахстан, международная торговля