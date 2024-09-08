https://1prime.ru/20240908/zelenskiy-851421645.html

Зеленский хочет, чтобы Рим подтолкнул США к передаче ЗРК Patriot, пишут СМИ

Зеленский хочет, чтобы Рим подтолкнул США к передаче ЗРК Patriot, пишут СМИ - 08.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский хочет, чтобы Рим подтолкнул США к передаче ЗРК Patriot, пишут СМИ

Владимир Зеленский хочет, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в качестве посредника в переговорах Киева с Вашингтоном по передаче зенитных... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T14:14+0300

2024-09-08T14:14+0300

2024-09-08T14:14+0300

политика

вооружение

владимир зеленский

пво

джорджа мелони

patriot

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РИМ, 8 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила в качестве посредника в переговорах Киева с Вашингтоном по передаче зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщило со ссылкой на источники издание Messaggero. Отмечается, что Зеленский задумал посредническую роль для Рима и хочет, чтобы "Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки”. Авторы публикации упомянули об этом, говоря о переговорах Зеленского и Мелони на полях экономического форума в Черноббьо. В материале сказано, что выборы в США станут решающим моментом для Киева в зависимости от их результатов. По данным издания, на встрече Зеленского и Мелони речь также шла об одобренной в июне текущего года передаче Киеву второго комплекса ПВО Samp-T. Поставка была задержана в связи с производственными трудностями: ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто пожаловался на августовский отпуск у компании, которая должна была подготовить ЗРК. По последним данным, как пишет Messaggero, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мелони заверила Зеленского. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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вооружение, владимир зеленский, пво, джорджа мелони, patriot