https://1prime.ru/20240909/akkaunt-851455012.html

Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян

Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян - 09.09.2024, ПРАЙМ

Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян

Некоторые российские пользователи сервиса Google не могут создать аккаунт через зарегистрированный в России сотовый номер. Часть пользователей не сообщила о... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:57+0300

2024-09-09T16:57+0300

2024-09-09T16:57+0300

google

аккаунт

электронная регистрация

россия

сбой

https://cdnn.1prime.ru/img/83179/47/831794763_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d4e0afbb6586744d1a4544b15c4dc9e9.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Некоторые российские пользователи сервиса Google не могут создать аккаунт через зарегистрированный в России сотовый номер. Часть пользователей не сообщила о каких-либо сбоях, сообщает корреспондент новостного агентства РИА Новости.На этапе подтверждения номера при регистрации пользователи сталкиваются с иконкой "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Получить код верификации аналогично невозможно. При этом регистрация аккаунта через почту работает, как и прежде, у всех российских пользователей.

https://1prime.ru/20240909/fas-851453090.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, аккаунт, электронная регистрация, россия, сбой