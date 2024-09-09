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Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян
Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян - 09.09.2024, ПРАЙМ
Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян
Некоторые российские пользователи сервиса Google не могут создать аккаунт через зарегистрированный в России сотовый номер. Часть пользователей не сообщила о... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:57+0300
2024-09-09T16:57+0300
2024-09-09T16:57+0300
google
аккаунт
электронная регистрация
россия
сбой
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Некоторые российские пользователи сервиса Google не могут создать аккаунт через зарегистрированный в России сотовый номер. Часть пользователей не сообщила о каких-либо сбоях, сообщает корреспондент новостного агентства РИА Новости.На этапе подтверждения номера при регистрации пользователи сталкиваются с иконкой "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Получить код верификации аналогично невозможно. При этом регистрация аккаунта через почту работает, как и прежде, у всех российских пользователей.
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google, аккаунт, электронная регистрация, россия, сбой
Google, аккаунт, электронная регистрация, РОССИЯ, сбой
Google ограничил регистрацию аккаунта для россиян
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт с российским номером
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Некоторые российские пользователи сервиса Google не могут создать аккаунт через зарегистрированный в России сотовый номер. Часть пользователей не сообщила о каких-либо сбоях, сообщает корреспондент новостного агентства РИА Новости.
На этапе подтверждения номера при регистрации пользователи сталкиваются с иконкой "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Получить код верификации аналогично невозможно. При этом регистрация аккаунта через почту работает, как и прежде, у всех российских пользователей.
ФАС разберется с операторами, требующими оплату за раздачу интернет-трафика