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"Софтлайн" заявила о продаже части акций неназванному инвестору

"Софтлайн" заявила о продаже части акций неназванному инвестору - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Софтлайн" заявила о продаже части акций неназванному инвестору

Компания "Софтлайн" продаёт более 9% акций неназванному крупному институциональному инвестору, ранее эта доля принадлежала дочерней компании - ООО "Софтлайн... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:51+0300

2024-09-09T10:51+0300

2024-09-09T10:51+0300

экономика

софтлайн

акции

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Компания "Софтлайн" продаёт более 9% акций неназванному крупному институциональному инвестору, ранее эта доля принадлежала дочерней компании - ООО "Софтлайн Проекты", следует из пресс-релиза компании. "ПАО "Софтлайн"... объявляет о сделке по продаже 30 020 400 своих акций (что составляет 9,27% от уставного капитала) крупному институциональному инвестору (ранее данные акции принадлежали дочерней компании группы, ООО "Софтлайн Проекты"). Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки", - сказано в релизе. Отмечается, что инвестором выступает интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, включенная в перечень системообразующих организаций отечественной экономики. Продажа акций направлена на то, чтобы укрепить позиции "Софтлайна" "в направлении формирования индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий". В релизе также сказано, что средства, которые получены в результате продажи, будут направлены на финансирование новых проектов, в том числе новых приобретений компании. "Вхождение очередного институционального инвестора в структуру акционерного капитала нашей компании — это еще один показатель высокой оценки перспектив бизнеса ПАО "Софтлайн" рынком. Мы, безусловно, рады растущему интересу его профессиональных участников к инвестированию в развитие группы, и уверены, что привлеченный капитал позволит компании достичь своих стратегических целей еще быстрее, в частности, за счет нашей активной M&A-стратегии", - прокомментировал генеральный директор Владимир Лавров, его слова приводятся в релизе.

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софтлайн, акции