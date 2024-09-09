https://1prime.ru/20240909/analitika-851436815.html

Переменчивые ожидания

Переменчивые ожидания - 09.09.2024, ПРАЙМ

Переменчивые ожидания

Прошлая неделя оказалась достаточно волатильной на российском фондовом рынке. Тем не менее индексы смогли восстановиться от недельных минимумов. В конечном... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T09:26+0300

2024-09-09T09:26+0300

2024-09-09T09:26+0300

мнения аналитиков

курсы валют

мосбиржа

фондовый рынок

банк россии

нефтяные котировки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851436815.jpg?1725863175

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Прошлая неделя оказалась достаточно волатильной на российском фондовом рынке. Тем не менее индексы смогли восстановиться от недельных минимумов. В конечном счете индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,14%, завершив торги в пятницу на уровне 2623,37 п. Индекс РТС, наоборот, укрепился на 0,49% до 920,06 п. на фоне ослабления рубля.Наиболее сильное снижение рубль показал в паре с китайским юанем, валютный курс снизился на 4,76% за неделю. Кроме прочего, ослаблению рубля могли способствовать новости о планах Минфина направить с 7 сентября по 5 октября на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд руб., что почти в семь раз превышает общий объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября.Банк России, в свою очередь, продолжает наращивать золотовалютные резервы. В частности, запасы золота в августе увеличились до рекордных $188,8 млрд. Регулятор уточнил, что запасы в золоте превысили 30% в общей структуре золотовалютных резервов впервые за четверть века. Общий объем золотовалютных резервов на конец августа составил $613,72 млрд.Ослаблению рубля могло способствовать в том числе снижение нефтяных котировок. За неделю нефть Brent подешевела более чем на 7% до минимумов с марта 2023 г года. Ни недельные данные о более сильном, чем ожидалось, снижении коммерческих запасов нефти в США, ни решение ОПЕК+ отложить на две месяца запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи не смогли удержать от снижение цены на нефть. На рынок по-прежнему оказывают давят опасения перед возможным ослабление экономической активности в мире.В сегменте ОФЗ к концу недели наблюдалось оживление, несмотря на слабую динамику на валютном рынке. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 0-70 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, в то время как индекс RGBI повысился за неделю 1,54%, оттолкнувшись от многомесячных минимумов. Такая динамика отражает резкую смену ожиданий инвесторов в отношении траектории ключевой ставки на заседании Банка России 13 сентября. Консенсус-прогноз теперь складывается в пользу того, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне (18%), и только треть участников рынка ожидают ее повышения до 19-20%.В принципе основания повременить с повышением ключевой ставки у Банка России появились на прошлой неделе, индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые за много месяцев показал небольшое (на 0,2%) снижение. В этом контексте ключевое значение будут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду, и на которые Банк России может в том числе ориентироваться, принимая решение по ставке. Любые признаки замедления инфляции будут позитивно встречены инвесторами и окажут поддержку фондовым индексам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, фондовый рынок, банк россии, нефтяные котировки