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Apple представила новую линейку "умных" часов - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Apple представила новую линейку "умных" часов
Apple представила новую линейку "умных" часов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Apple представила новую линейку "умных" часов
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку "умных" часов Apple Watch Series 10 в рамках своей осенней презентации. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T20:43+0300
2024-09-09T20:43+0300
экономика
сша
apple
умные устройства
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку "умных" часов Apple Watch Series 10 в рамках своей осенней презентации. Устройства получили увеличенный OLED-дисплей, который, по заявлению компании, превзошел более дорогую версию прошлого года Apple Watch Ultra 2. Новые модели оснащены процессором S10, одновременно став самыми тонкими из всех моделей часов от Apple. Также компания сократила время зарядки своих часов. Утверждается, что устройства заряжаются за 30 минут на 80%. Среди доступных моделей - версия в корпусе из полированного титана. Цена устройств начинается с отметки в 399 долларов. "Умные" часы доступны для предзаказа, начиная с понедельника с возможностью получения после 20 сентября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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сша, apple, умные устройства
Экономика, США, Apple, умные устройства
20:43 09.09.2024
 
Apple представила новую линейку "умных" часов

Apple представила новую линейку "умных" часов с OLED-дисплеем

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку "умных" часов Apple Watch Series 10 в рамках своей осенней презентации.
Устройства получили увеличенный OLED-дисплей, который, по заявлению компании, превзошел более дорогую версию прошлого года Apple Watch Ultra 2.
Новые модели оснащены процессором S10, одновременно став самыми тонкими из всех моделей часов от Apple.
Также компания сократила время зарядки своих часов. Утверждается, что устройства заряжаются за 30 минут на 80%. Среди доступных моделей - версия в корпусе из полированного титана.
Цена устройств начинается с отметки в 399 долларов. "Умные" часы доступны для предзаказа, начиная с понедельника с возможностью получения после 20 сентября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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ЭкономикаСШАAppleумные устройства
 
 
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