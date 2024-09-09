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Акции Apple дешевеют после презентации новых продуктов
Акции Apple дешевеют после презентации новых продуктов - 09.09.2024, ПРАЙМ
Акции Apple дешевеют после презентации новых продуктов
Стоимость акций корпорации Apple снижаются более чем на 1% после презентации новых моделей iPhone 16, наушников AirPods, "умных" часов Apple Watch Series 10,... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T22:32+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций корпорации Apple снижаются более чем на 1% после презентации новых моделей iPhone 16, наушников AirPods, "умных" часов Apple Watch Series 10, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.23 мск акции Apple дешевеют на 1,13%, до 218,32 доллара. Американская технологическая компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16, которые будут включать возможности технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence, внедренные в операционную систему iOS 18. Apple также объявила, что первый набор функций Apple Intelligence будет доступен в бета-версии в октябре текущего года в операционных системах iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Как считает аналитик eMarketer Гаджо Севилья (Gadjo Sevilla), мнение которого приводит агентство Блумберг, выпуск Apple Intelligence в бета-версии указывает на то, что многие из ее функций находятся в доработке и не готовы к выпуску. На презентации также были представлены новые модели смартфонов iPhone 16 Pro, iPhone и 16 Pro Max, а также линейка наушников AirPods с функцией шумоподавления, обновленные версии "умных" часов Apple Watch Series 10. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, акции, биржевые торги, iphone
Экономика, Apple, Акции, биржевые торги, iPhone
Акции Apple дешевеют после презентации новых продуктов
Акции Apple дешевеют 1,13% после презентации новых продуктов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость акций корпорации Apple снижаются более чем на 1% после презентации новых моделей iPhone 16, наушников AirPods, "умных" часов Apple Watch Series 10, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.23 мск акции Apple дешевеют на 1,13%, до 218,32 доллара.
Американская технологическая компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16, которые будут включать возможности технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence, внедренные в операционную систему iOS 18. Apple также объявила, что первый набор функций Apple Intelligence будет доступен в бета-версии в октябре текущего года в операционных системах iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.
Как считает аналитик eMarketer Гаджо Севилья (Gadjo Sevilla), мнение которого приводит агентство Блумберг, выпуск Apple Intelligence в бета-версии указывает на то, что многие из ее функций находятся в доработке и не готовы к выпуску.
На презентации также были представлены новые модели смартфонов iPhone 16 Pro, iPhone и 16 Pro Max, а также линейка наушников AirPods с функцией шумоподавления, обновленные версии "умных" часов Apple Watch Series 10.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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