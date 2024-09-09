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Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Москве - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/arenda-851434281.html
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Москве
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Москве - 09.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Москве
Стоимость аренды жилья в Москве, которая за год уже выросла почти в 1,5 раза, может увеличиться еще на 10% в сентябре-октябре на фоне повышенного спроса и... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:08+0300
2024-09-09T07:09+0300
экономика
москва
жилье
аренда
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в Москве, которая за год уже выросла почти в 1,5 раза, может увеличиться еще на 10% в сентябре-октябре на фоне повышенного спроса и дефицита предложения, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В апреле они говорили о том, что за год рост стоимости аренды квартир в Москве составил 40%. Эксперты объясняли резкое увеличение ставок снижением доступности ипотечных кредитов и тем, что люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье. По словам замдиректора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, стоимость аренды студии в Москве в сентябре достигает 55 тысяч рублей, однокомнатной квартиры – 65 тысяч рублей, двухкомнатной – 85 тысяч, трехкомнатной - 120 тысяч рублей. За август (по сравнению с показателями июля) арендные ставки выросли еще на 5%. "Это обусловлено повышенным спросом в период "горячего" сезона для рынка долгосрочной аренды, который традиционно приходится на август", - объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков. Согласно данным "Инком-Недвижимость", ипотечный платеж по однокомнатной квартире в сентябре составил 178 тысяч рублей, по двухкомнатной - 250 тысяч рублей, трехкомнатной - 356 тысяч рублей. На фоне роста числа арендаторов наметился дефицит доступных для аренды квартир. За месяц экспозиция съемных студий в Москве, по данным "Яндекс.Аренды", снизилась на 19%, "однушек" – на 22%, "двушек" – на 18%, трехкомнатных лотов – на 6%. До конца октября на фоне высокого спроса и дефицита предложения вероятен рост ставок найма еще на 5-10%, прогнозирует Оксана Полякова. По ее словам, рынок московской аренды сейчас является "рынком арендодателя". Чаще всего владельцы квартир устанавливают запрет на размещение квартирантов с детьми или домашними животными. На фоне роста цены арендаторы ищут более дешевые варианты, переключаясь на новую Москву и Подмосковье, а также на совместный съем жилья. Но при этом интерес к аренде комнат не растет, отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. По его наблюдениям, он остается в разы ниже, чем спрос на найм квартир.
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москва, жилье, аренда
Экономика, МОСКВА, жилье, аренда
07:08 09.09.2024 (обновлено: 07:09 09.09.2024)
 
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Москве

Эксперты: взлетевшая в цене аренда жилья в Москве может вырасти еще на 10%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в Москве, которая за год уже выросла почти в 1,5 раза, может увеличиться еще на 10% в сентябре-октябре на фоне повышенного спроса и дефицита предложения, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
В апреле они говорили о том, что за год рост стоимости аренды квартир в Москве составил 40%. Эксперты объясняли резкое увеличение ставок снижением доступности ипотечных кредитов и тем, что люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье.
По словам замдиректора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, стоимость аренды студии в Москве в сентябре достигает 55 тысяч рублей, однокомнатной квартиры – 65 тысяч рублей, двухкомнатной – 85 тысяч, трехкомнатной - 120 тысяч рублей. За август (по сравнению с показателями июля) арендные ставки выросли еще на 5%.
"Это обусловлено повышенным спросом в период "горячего" сезона для рынка долгосрочной аренды, который традиционно приходится на август", - объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
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Согласно данным "Инком-Недвижимость", ипотечный платеж по однокомнатной квартире в сентябре составил 178 тысяч рублей, по двухкомнатной - 250 тысяч рублей, трехкомнатной - 356 тысяч рублей.
На фоне роста числа арендаторов наметился дефицит доступных для аренды квартир. За месяц экспозиция съемных студий в Москве, по данным "Яндекс.Аренды", снизилась на 19%, "однушек" – на 22%, "двушек" – на 18%, трехкомнатных лотов – на 6%.
До конца октября на фоне высокого спроса и дефицита предложения вероятен рост ставок найма еще на 5-10%, прогнозирует Оксана Полякова. По ее словам, рынок московской аренды сейчас является "рынком арендодателя". Чаще всего владельцы квартир устанавливают запрет на размещение квартирантов с детьми или домашними животными.
На фоне роста цены арендаторы ищут более дешевые варианты, переключаясь на новую Москву и Подмосковье, а также на совместный съем жилья. Но при этом интерес к аренде комнат не растет, отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. По его наблюдениям, он остается в разы ниже, чем спрос на найм квартир.
 
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