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В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение

В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение

Роснедра выставили на аукцион Васильевское золоторудное месторождение в Красноярском крае, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:25+0300

2024-09-09T16:25+0300

2024-09-09T16:25+0300

роснедра

золоторудное месторождение

красноярский край

аукцион

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Васильевское золоторудное месторождение в Красноярском крае, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". Стартовый платеж за лицензию составляет 448,36 миллиона рублей. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 10 октября, а сами торги намечены на 23 октября. Месторождение расположено на территории Мотыгинского района Красноярского края, в 7 километрах восточнее Герфедского месторождения. Его площадь составляет 7,01 квадратных километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит запасы золото из коренных (рудных) месторождений. Балансовые запасы руды по категории В оцениваются в 28 тысяч тонн, золота - 363 килограммов, руды по категории С1 – 602 тысячи тонн, золота – 5,837 тонны. Руда по категории С2 составляет 1,89 миллиона тонн, золота – 10,993 тонны. Забалансовые запасы по категории С1: руды – 1,014 миллиона тонн, золота – 2,365 тонны. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в количестве 1,71 тонны, следует из приказа департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа.

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красноярский край

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роснедра, золоторудное месторождение, красноярский край, аукцион