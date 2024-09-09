https://1prime.ru/20240909/auktsion-851453563.html
В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение
В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение
Роснедра выставили на аукцион Васильевское золоторудное месторождение в Красноярском крае, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:25+0300
2024-09-09T16:25+0300
2024-09-09T16:25+0300
роснедра
золоторудное месторождение
красноярский край
аукцион
https://cdnn.1prime.ru/img/83860/60/838606084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8474c7abcaa44c5546e96a564843395.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Васильевское золоторудное месторождение в Красноярском крае, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". Стартовый платеж за лицензию составляет 448,36 миллиона рублей. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 10 октября, а сами торги намечены на 23 октября. Месторождение расположено на территории Мотыгинского района Красноярского края, в 7 километрах восточнее Герфедского месторождения. Его площадь составляет 7,01 квадратных километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит запасы золото из коренных (рудных) месторождений. Балансовые запасы руды по категории В оцениваются в 28 тысяч тонн, золота - 363 килограммов, руды по категории С1 – 602 тысячи тонн, золота – 5,837 тонны. Руда по категории С2 составляет 1,89 миллиона тонн, золота – 10,993 тонны. Забалансовые запасы по категории С1: руды – 1,014 миллиона тонн, золота – 2,365 тонны. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в количестве 1,71 тонны, следует из приказа департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа.
https://1prime.ru/20240909/gazovozy-851450215.html
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83860/60/838606084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0c417cb5a21767531c4b068f0fad5cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснедра, золоторудное месторождение, красноярский край, аукцион
Роснедра, Золоторудное месторождение, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, аукцион
В Красноярском крае на аукцион выставили золоторудное месторождение
ГИС: Роснедра выставили на аукцион золоторудное месторождение в Красноярском крае
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион Васильевское золоторудное месторождение в Красноярском крае, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги".
Стартовый платеж за лицензию составляет 448,36 миллиона рублей. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 10 октября, а сами торги намечены на 23 октября.
Месторождение расположено на территории Мотыгинского района Красноярского края, в 7 километрах восточнее Герфедского месторождения. Его площадь составляет 7,01 квадратных километра. Участок недр, передаваемый в пользование, содержит запасы золото из коренных (рудных) месторождений.
Балансовые запасы руды по категории В оцениваются в 28 тысяч тонн, золота - 363 килограммов, руды по категории С1 – 602 тысячи тонн, золота – 5,837 тонны. Руда по категории С2 составляет 1,89 миллиона тонн, золота – 10,993 тонны. Забалансовые запасы по категории С1: руды – 1,014 миллиона тонн, золота – 2,365 тонны. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в количестве 1,71 тонны, следует из приказа департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа.
Qatar Energy заключила контракт с Китаем на строительство газовозов