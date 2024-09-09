https://1prime.ru/20240909/auktsion-851457456.html
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере - 09.09.2024, ПРАЙМ
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере
Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:50+0300
2024-09-09T17:50+0300
2024-09-09T17:54+0300
гарри поттер
аукцион
джоан роулинг
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/55/840205508_0:40:3104:1786_1920x0_80_0_0_1214310bded0442052448f6889cccd64.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers. "Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов (6,6 тысячи цена лота плюс сборы)", - сказано там. В 1997 году книгу купила жительница Бирмингема, работавшая в книжном магазине, за 3,5 фунта. Всё это время экземпляр хранился у неё дома, сообщил аукционный дом. В 2023 году редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное более 25 лет назад за 30 пенсов, ушло с молотка за 10,5 тысячи фунтов стерлингов. Первый роман поттерианы Джоан Роулинг был отвергнут десятком редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". Триста книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.
https://1prime.ru/20240909/sud-851456934.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/55/840205508_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e88537602e83eace4ee5ae178f785f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри поттер, аукцион, джоан роулинг, великобритания
Гарри Поттер, аукцион, Джоан Роулинг, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере
"RWA": первое издание книги о Гарри Поттере было продано на торгах за $8,6 тысячи
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.
"Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов (6,6 тысячи цена лота плюс сборы)", - сказано там.
В 1997 году книгу купила жительница Бирмингема, работавшая в книжном магазине, за 3,5 фунта. Всё это время экземпляр хранился у неё дома, сообщил аукционный дом.
В 2023 году редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное более 25 лет назад за 30 пенсов, ушло с молотка за 10,5 тысячи фунтов стерлингов.
Суд отказал Glencore отсрочить обращение взыскания на акции "Роснефти"
Первый роман поттерианы Джоан Роулинг был отвергнут десятком редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". Триста книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.