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Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере - 09.09.2024, ПРАЙМ
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере
Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T17:50+0300
2024-09-09T17:54+0300
гарри поттер
аукцион
джоан роулинг
великобритания
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers. "Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов (6,6 тысячи цена лота плюс сборы)", - сказано там. В 1997 году книгу купила жительница Бирмингема, работавшая в книжном магазине, за 3,5 фунта. Всё это время экземпляр хранился у неё дома, сообщил аукционный дом. В 2023 году редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное более 25 лет назад за 30 пенсов, ушло с молотка за 10,5 тысячи фунтов стерлингов. Первый роман поттерианы Джоан Роулинг был отвергнут десятком редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". Триста книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.
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гарри поттер, аукцион, джоан роулинг, великобритания
Гарри Поттер, аукцион, Джоан Роулинг, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:50 09.09.2024 (обновлено: 17:54 09.09.2024)
 
Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере

"RWA": первое издание книги о Гарри Поттере было продано на торгах за $8,6 тысячи

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГарри Поттер
Гарри Поттер - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.
"Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов (6,6 тысячи цена лота плюс сборы)", - сказано там.
В 1997 году книгу купила жительница Бирмингема, работавшая в книжном магазине, за 3,5 фунта. Всё это время экземпляр хранился у неё дома, сообщил аукционный дом.
В 2023 году редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное более 25 лет назад за 30 пенсов, ушло с молотка за 10,5 тысячи фунтов стерлингов.
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Первый роман поттерианы Джоан Роулинг был отвергнут десятком редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". Триста книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.
 
Гарри ПоттераукционДжоан РоулингВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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