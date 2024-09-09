https://1prime.ru/20240909/auktsion-851457456.html

Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере

Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере - 09.09.2024, ПРАЙМ

Стала известна стоимость первого издания книги о Гарри Поттере

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:50+0300

2024-09-09T17:50+0300

2024-09-09T17:54+0300

гарри поттер

аукцион

джоан роулинг

великобритания

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное в Британии 27 лет назад за 3,5 фунта стерлингов, ушло с молотка за 6,6 тысячи фунтов (8,6 тысячи долларов), говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers. "Первое издание литературного дебюта мальчика-волшебника в мягкой обложке было продано на аукционе… Книгу приобрел покупатель из Британии, участвовавший в торгах по телефону и заплативший восемь тысяч фунтов стерлингов (6,6 тысячи цена лота плюс сборы)", - сказано там. В 1997 году книгу купила жительница Бирмингема, работавшая в книжном магазине, за 3,5 фунта. Всё это время экземпляр хранился у неё дома, сообщил аукционный дом. В 2023 году редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", купленное более 25 лет назад за 30 пенсов, ушло с молотка за 10,5 тысячи фунтов стерлингов. Первый роман поттерианы Джоан Роулинг был отвергнут десятком редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". Триста книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.

https://1prime.ru/20240909/sud-851456934.html

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гарри поттер, аукцион, джоан роулинг, великобритания