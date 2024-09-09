https://1prime.ru/20240909/avto-851438190.html

В России начались продажи самого дешевого Peugeot

В России начались продажи самого дешевого Peugeot - 09.09.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи самого дешевого Peugeot

В России начали продавать автомобили Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 миллиона рублей, следует из данных портала Auto.ru. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:28+0300

2024-09-09T10:28+0300

2024-09-09T10:28+0300

россия

peugeot

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В России начали продавать автомобили Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 миллиона рублей, следует из данных портала Auto.ru.По данным продавца, автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Тем не менее, модель 207i является устаревшей моделью Peugeot 206, которая выпускалась в Европе с 1998 года и просто была переименована после рестайлинга в Иране.Автомобили собирает иранская компания Iran Khodro. Вначале автомобили собирали из французских комплектующих, но из-за санкций производство было временно остановлено и возобновлено только в 2017 году с использованием комплектующих из Ирана, Индии и Китая.Ранее сообщалось, что официально в России продаются французские автомобили Peugeot и Citroen, производство которых, налажено на заводе в Калуге.

https://1prime.ru/20240909/avto-851437409.html

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россия, peugeot