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В России начались продажи самого дешевого Peugeot
В России начались продажи самого дешевого Peugeot - 09.09.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи самого дешевого Peugeot
В России начали продавать автомобили Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 миллиона рублей, следует из данных портала Auto.ru. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:28+0300
2024-09-09T10:28+0300
2024-09-09T10:28+0300
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peugeot
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В России начали продавать автомобили Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 миллиона рублей, следует из данных портала Auto.ru.По данным продавца, автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Тем не менее, модель 207i является устаревшей моделью Peugeot 206, которая выпускалась в Европе с 1998 года и просто была переименована после рестайлинга в Иране.Автомобили собирает иранская компания Iran Khodro. Вначале автомобили собирали из французских комплектующих, но из-за санкций производство было временно остановлено и возобновлено только в 2017 году с использованием комплектующих из Ирана, Индии и Китая.Ранее сообщалось, что официально в России продаются французские автомобили Peugeot и Citroen, производство которых, налажено на заводе в Калуге.
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россия, peugeot
В России начались продажи самого дешевого Peugeot
Auto.ru: в России продают Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 млн рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
В России начали продавать автомобили Peugeot 207i иранской сборки за 1,75 миллиона рублей, следует
из данных портала Auto.ru.
По данным продавца, автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Тем не менее, модель 207i является устаревшей моделью Peugeot 206, которая выпускалась в Европе с 1998 года и просто была переименована после рестайлинга в Иране.
Автомобили собирает иранская компания Iran Khodro. Вначале автомобили собирали из французских комплектующих, но из-за санкций производство было временно остановлено и возобновлено только в 2017 году с использованием комплектующих из Ирана, Индии и Китая.
Ранее сообщалось, что официально в России продаются французские автомобили Peugeot и Citroen, производство которых, налажено на заводе в Калуге.
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