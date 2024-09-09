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Российский авторынок оказался вторым в Европе

Российский авторынок оказался вторым в Европе - 09.09.2024, ПРАЙМ

Российский авторынок оказался вторым в Европе

По результатам последнего летнего месяца автомобильный рынок РФ получил "серебро" в европейском рейтинге, следует из отчета консалтинговой компании GlobalData... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:15+0300

2024-09-09T15:15+0300

2024-09-09T15:15+0300

экономика

европа

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авторынок рф

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. По результатам последнего летнего месяца автомобильный рынок РФ получил "серебро" в европейском рейтинге, следует из отчета консалтинговой компании GlobalData. Данные приводит аналитическое издание "Автостат".Так, продажи большинства европейских стран значительно снизились в августе по сравнению с прошлым годом и первыми летними месяцами. Это и является причиной столь высокого показателя у России, считают аналитики.Абсолютным лидером даже с уменьшившимися объемами продаж стала Германия, реализовавшая более 197 тысяч автомобилей. С показателем в 148 тысяч на втором месте расположилась Россия. Третье и четвертое место с 84,5 и 81 тысячами проданных экземпляров заняли Великобритания и Франция соответственно.

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европа, россия, авторынок рф