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Российский авторынок оказался вторым в Европе - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский авторынок оказался вторым в Европе
Российский авторынок оказался вторым в Европе - 09.09.2024, ПРАЙМ
Российский авторынок оказался вторым в Европе
По результатам последнего летнего месяца автомобильный рынок РФ получил "серебро" в европейском рейтинге, следует из отчета консалтинговой компании GlobalData... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:15+0300
2024-09-09T15:15+0300
экономика
европа
россия
авторынок рф
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. По результатам последнего летнего месяца автомобильный рынок РФ получил "серебро" в европейском рейтинге, следует из отчета консалтинговой компании GlobalData. Данные приводит аналитическое издание "Автостат".Так, продажи большинства европейских стран значительно снизились в августе по сравнению с прошлым годом и первыми летними месяцами. Это и является причиной столь высокого показателя у России, считают аналитики.Абсолютным лидером даже с уменьшившимися объемами продаж стала Германия, реализовавшая более 197 тысяч автомобилей. С показателем в 148 тысяч на втором месте расположилась Россия. Третье и четвертое место с 84,5 и 81 тысячами проданных экземпляров заняли Великобритания и Франция соответственно.
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европа, россия, авторынок рф
Экономика, ЕВРОПА, РОССИЯ, авторынок РФ
15:15 09.09.2024
 
Российский авторынок оказался вторым в Европе

Автостат: в августе авторынок России стал вторым в рейтинге Европы

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. По результатам последнего летнего месяца автомобильный рынок РФ получил "серебро" в европейском рейтинге, следует из отчета консалтинговой компании GlobalData. Данные приводит аналитическое издание "Автостат".
Так, продажи большинства европейских стран значительно снизились в августе по сравнению с прошлым годом и первыми летними месяцами. Это и является причиной столь высокого показателя у России, считают аналитики.
Абсолютным лидером даже с уменьшившимися объемами продаж стала Германия, реализовавшая более 197 тысяч автомобилей. С показателем в 148 тысяч на втором месте расположилась Россия. Третье и четвертое место с 84,5 и 81 тысячами проданных экземпляров заняли Великобритания и Франция соответственно.
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