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В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину
В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину
Лидер нидерландской Партии свободы Геерт Вилдерс предложил не продлевать разрешение на проживание и работу в ЕС для украинских беженцев, чтобы заставить... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T13:54+0300
2024-09-09T13:54+0300
политика
нидерланды
украина
беженцы
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Лидер нидерландской Партии свободы Геерт Вилдерс предложил не продлевать разрешение на проживание и работу в ЕС для украинских беженцев, чтобы заставить украинских призывников вернуться домой и помочь в защите и восстановлении своей страны, передает Dutch News."В понедельник лидер PVV заявил, что срок временной защиты для украинских беженцев, дающий им право жить и работать в ЕС, либо не должен быть продлен позже марта 2025 года, либо должен быть окончен раньше", - сказано в публикации.Вилдерс обратил внимание, что Нидерланды уже "переполнены" и не могут себе позволить принять больше беженцев.В то же время, Украина также приняла меры по ограничению действий своих консульских служб в отношении граждан, проходящих военную службу по призыву за рубежом. Граждане Украины больше не смогут получать внутренние и заграничные паспорта за пределами страны.
https://1prime.ru/20240619/bezhentsy-849300025.html
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нидерланды, украина, беженцы
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, беженцы
13:54 09.09.2024
 
В Нидерландах призвали вынудить украинских беженцев вернуться на родину

Лидер PVV призвал не продлевать украинцам разрешение на проживание и работу в ЕС

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Лидер нидерландской Партии свободы Геерт Вилдерс предложил не продлевать разрешение на проживание и работу в ЕС для украинских беженцев, чтобы заставить украинских призывников вернуться домой и помочь в защите и восстановлении своей страны, передает Dutch News.
"В понедельник лидер PVV заявил, что срок временной защиты для украинских беженцев, дающий им право жить и работать в ЕС, либо не должен быть продлен позже марта 2025 года, либо должен быть окончен раньше", - сказано в публикации.
Вилдерс обратил внимание, что Нидерланды уже "переполнены" и не могут себе позволить принять больше беженцев.
В то же время, Украина также приняла меры по ограничению действий своих консульских служб в отношении граждан, проходящих военную службу по призыву за рубежом. Граждане Украины больше не смогут получать внутренние и заграничные паспорта за пределами страны.
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