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В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ
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В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС
В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС - 09.09.2024, ПРАЙМ
В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС
Намерения Венгрии отправить мигрантов в Брюссель являются угрозой единству Евросоюза, а также противоречат концепции единой миграционной политики, считает... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:16+0300
2024-09-09T16:16+0300
политика
венгрия
бельгия
ес
мигранты
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Намерения Венгрии отправить мигрантов в Брюссель являются угрозой единству Евросоюза, а также противоречат концепции единой миграционной политики, считает госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур."Перекладывание ответственности в одностороннем порядке с помощью подобных угроз подрывает солидарность и сотрудничество внутри ЕС", - следует из опубликованного политиком заявления.Она считает, что такие угрозы свидетельствуют о неуважительном отношении венгерского правительства к общеевропейской политике и ЕС в целом. Госсекретарь надеется на решительный ответ от ЕК.Ранее венгерский глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш подчеркнул: "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда".
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венгрия, бельгия, ес, мигранты
Политика, ВЕНГРИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Мигранты
16:16 09.09.2024
 
В действиях Венгрии в отношении беженцев усмотрели угрозу солидарности ЕС

Бельгия раскритиковала Венгрию за намерение отправлять беженцев в Брюссель

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Намерения Венгрии отправить мигрантов в Брюссель являются угрозой единству Евросоюза, а также противоречат концепции единой миграционной политики, считает госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур.
"Перекладывание ответственности в одностороннем порядке с помощью подобных угроз подрывает солидарность и сотрудничество внутри ЕС", - следует из опубликованного политиком заявления.
Она считает, что такие угрозы свидетельствуют о неуважительном отношении венгерского правительства к общеевропейской политике и ЕС в целом. Госсекретарь надеется на решительный ответ от ЕК.
Ранее венгерский глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш подчеркнул: "если Брюссель хочет мигрантов, будем их отправлять туда".
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ПолитикаВЕНГРИЯБЕЛЬГИЯЕСМигранты
 
 
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