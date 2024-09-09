https://1prime.ru/20240909/briks-851437876.html

Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ

Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ

Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ

Возросший интерес Анкары к вступлению в БРИКС свидетельствует о её неудовлетворённостью отношениями с НАТО, а также является предупреждением для блока, сообщает | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:21+0300

2024-09-09T10:21+0300

2024-09-09T10:21+0300

политика

турция

брикс

внешняя политика

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

АНКАРА, 9 сен – ПРАЙМ. Возросший интерес Анкары к вступлению в БРИКС свидетельствует о её неудовлетворённостью отношениями с НАТО, а также является предупреждением для блока, сообщает новостное издание Star. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Заявка рассматривается."Членство Турции в БРИКС создаёт сложную динамику в НАТО, членом которой она является уже давно. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость нынешним состоянием отношений в НАТО, где она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или враждует с другими членами по таким ключевым вопросам, как оборонные закупки, региональная безопасность и политическая сплочённость", - говорится в статье.Авторы статьи подчеркнули, что такое желание Турции является сигналом о важных внешнеполитических изменениях. Участие в БРИКС позволит Анкаре не только диверсифицировать свое сотрудничество в экономической сфере, но и уменьшить зависимость от Запада. Все это, в конечном счете, сделает возможным для Турции повысить свою стратегическую автономию."Глобальная экономическая и геополитическая обстановка стремительно меняется, и все большее влияние приобретают развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС", - уточнили в издании.

https://1prime.ru/20240908/briks-851416629.html

турция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, брикс, внешняя политика, запад