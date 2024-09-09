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Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ
Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ - 09.09.2024, ПРАЙМ
Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ
Возросший интерес Анкары к вступлению в БРИКС свидетельствует о её неудовлетворённостью отношениями с НАТО, а также является предупреждением для блока, сообщает | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:21+0300
2024-09-09T10:21+0300
политика
турция
брикс
внешняя политика
запад
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АНКАРА, 9 сен – ПРАЙМ. Возросший интерес Анкары к вступлению в БРИКС свидетельствует о её неудовлетворённостью отношениями с НАТО, а также является предупреждением для блока, сообщает новостное издание Star. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Заявка рассматривается."Членство Турции в БРИКС создаёт сложную динамику в НАТО, членом которой она является уже давно. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость нынешним состоянием отношений в НАТО, где она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или враждует с другими членами по таким ключевым вопросам, как оборонные закупки, региональная безопасность и политическая сплочённость", - говорится в статье.Авторы статьи подчеркнули, что такое желание Турции является сигналом о важных внешнеполитических изменениях. Участие в БРИКС позволит Анкаре не только диверсифицировать свое сотрудничество в экономической сфере, но и уменьшить зависимость от Запада. Все это, в конечном счете, сделает возможным для Турции повысить свою стратегическую автономию."Глобальная экономическая и геополитическая обстановка стремительно меняется, и все большее влияние приобретают развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС", - уточнили в издании.
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турция, брикс, внешняя политика, запад
Политика, ТУРЦИЯ, БРИКС, Внешняя политика, ЗАПАД
10:21 09.09.2024
 
Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ

Star: интерес Турции к БРИКС говорит о ее неудовлетворенности отношениями с НАТО

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 9 сен – ПРАЙМ. Возросший интерес Анкары к вступлению в БРИКС свидетельствует о её неудовлетворённостью отношениями с НАТО, а также является предупреждением для блока, сообщает новостное издание Star.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Заявка рассматривается.
"Членство Турции в БРИКС создаёт сложную динамику в НАТО, членом которой она является уже давно. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость нынешним состоянием отношений в НАТО, где она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или враждует с другими членами по таким ключевым вопросам, как оборонные закупки, региональная безопасность и политическая сплочённость", - говорится в статье.
Авторы статьи подчеркнули, что такое желание Турции является сигналом о важных внешнеполитических изменениях. Участие в БРИКС позволит Анкаре не только диверсифицировать свое сотрудничество в экономической сфере, но и уменьшить зависимость от Запада. Все это, в конечном счете, сделает возможным для Турции повысить свою стратегическую автономию.
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"Глобальная экономическая и геополитическая обстановка стремительно меняется, и все большее влияние приобретают развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС", - уточнили в издании.
 
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