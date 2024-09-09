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В столице назвали ключевого партнера Москвы по товарообороту с БРИКС
В столице назвали ключевого партнера Москвы по товарообороту с БРИКС - 09.09.2024, ПРАЙМ
В столице назвали ключевого партнера Москвы по товарообороту с БРИКС
Более 70 процентов товарооборота Москвы с государствами БРИКС в первом полугодии текущего года пришлось на Китай, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам | 09.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 70 процентов товарооборота Москвы с государствами БРИКС в первом полугодии текущего года пришлось на Китай, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе - июне 2024 года вырос практически на 15 процентов", - объявил Ликсутов. Его комментарий приводится на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно данным, доля столицы в общероссийском объеме товарооборота с БРИКС превышает 40 процентов.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, БРИКС
В столице назвали ключевого партнера Москвы по товарообороту с БРИКС
Ликсутов: ключевым партнером Москвы по объему товарооборота со странами БРИКС стал Китай
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Более 70 процентов товарооборота Москвы с государствами БРИКС в первом полугодии текущего года пришлось на Китай, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе - июне 2024 года вырос практически на 15 процентов", - объявил Ликсутов. Его комментарий приводится на сайте мэра и правительства Москвы.
Согласно данным, доля столицы в общероссийском объеме товарооборота с БРИКС превышает 40 процентов.
Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ