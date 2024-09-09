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Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров

Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров - 09.09.2024, ПРАЙМ

Многие заявки на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения, заявил Лавров

По мнению Москвы, многие заявки государтв на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения. Об этом заявил в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T17:07+0300

2024-09-09T17:07+0300

2024-09-09T17:07+0300

экономика

россия

расширение брикс

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 9 сен - ПРАЙМ. По мнению Москвы, многие заявки государтв на вступление в БРИКС заслуживают рассмотрения. Об этом заявил в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия-ССАГПЗ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что заявок от дополнительных новых членов немало, при этом решения по ним принимаются консенсусом. "Мы считаем, что многие из этих заявок заслуживают внимательного рассмотрения и повторю — это будет обсуждаться главами государств. В Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи состоится министерская встреча БРИКС, где мы предварительно из соображений, подготовленных шерпами, на этот счёт конечно же всё рассмотрим", —сказал министр. По его словам, к саммиту БРИКС будет подготовлен солидный пакет документов, а одной из тем повестки дня Казанского саммита является расширение БРИКС, прежде всего, в соответствии с поручением, которое главы государств дали на прошлогодней встрече в верхах — формирование критериев для категории государств-партнеров. "Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлеченный практически во все мероприятия по линии БРИКС", — сообщил Лавров.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. РФ стала председателем БРИКС с 1 января текущего года.

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россия, расширение брикс, сергей лавров