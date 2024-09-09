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"Удар в спину". Еще одна страна ввязалась в войну чипов на стороне США

"Удар в спину". Еще одна страна ввязалась в войну чипов на стороне США - 09.09.2024, ПРАЙМ

"Удар в спину". Еще одна страна ввязалась в войну чипов на стороне США

По информации Bloomberg, Китай грозит Японии жесткими экономическими мерами, если та введет новые ограничения на экспорт оборудования для производства... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T04:04+0300

2024-09-09T04:04+0300

2024-09-09T04:04+0300

статья

чипы

микрочипы

сша

япония

китай

торговые войны

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. По информации Bloomberg, Китай грозит Японии жесткими экономическими мерами, если та введет новые ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников. Как может ответить Пекин, выяснило агентство "Прайм".В июле этого года официальный Токио заявил об ужесточении контроля за экспортом оборудования для производства полупроводников, чтобы ограничить возможность закупок такой продукции для Китая.В список экспортного контроля вошло оборудование, необходимое для формирования микросхем и их тестирования. В частности, техника, связанная с EUV-литографией, позволяющая отслеживать сложные схемы в самых современных чипах.В интересах АмерикиРазумеется, власти Японии делают это не по собственной инициативе, а с подачи США, которые настаивают на ограничениях продаж Китаю передового оборудования для производства микросхем. Штаты настроены ограничить прогресс китайских компаний в области полупроводников, чтобы подорвать таким образом могущество конкурента.В октябре прошлого года США ввели контроль за экспортом в Китай чипов, используемых в суперкомпьютерах и искусственном интеллекте, которые имеют потенциальное военное применение. Несколько дней назад было объявлено о новых мерах контроля за передовыми технологиями, включая квантовые компьютеры. На текущий момент именно США и Китай возглавляют глобальную гонку по изучению квантовых вычислений, которые, как утверждают некоторые, произведут революцию.Изначально причиной торговых противоречий между США и Китаем были претензии к китайским IT- компаниям, конкурентоспособность которых на мировом рынке резко выросла в последние годы. Это вызывает серьезное беспокойство у развитых стран.США подталкивают союзников присоединиться к торговой войне, которая была развязана еще президентом Дональдом Трампом в 2018 году, рассказывает руководитель китайского центра Корпорации Синергия Олег Ремыга. В этот конфликт пытаются вовлечь другие страны, например, Нидерланды и Японию, оказывая на них дополнительное давление.В свою очередь, японские компании тоже испытывают жесткую конкуренцию со стороны китайских игроков. Поэтому желание у Токио то же, что и у Вашингтона – "отрезать" Китай от новейших технологий, полагает Евгений Смирнов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.С развитием новых цифровых технологий ограничения США в отношении Китая становятся все более жесткими, а американские компании-экспортеры сталкиваются с новыми требованиями по лицензированию экспорта, если они продолжают работать с клиентами из Китая.Правда, это привело лишь к тому, что китайские компании начали развивать собственное производство и теперь сами экспортируют микрочипы. К концу этого года страна, по прогнозам, достигнет выручки в 140 миллиардов долларов, а отставание от мировых лидеров сократилось до минимума.У Китая есть ответ. И он никому не понравитсяКроме того, у Китая есть чем ответить на ограничения. Эта страна - крупнейший экспортер редкоземельных металлов. В 2023 году на нее приходилось до 70% глобального экспорта этих металлов, использующихся в производстве чипов и сложной электроники. А по такому металлу, как галлий доля экспорта Китая занимает 94%.Как напоминает Смирнов, Китай с 2010 года прибегал к ограничению и даже приостановке поставко редкоземельных металлов в Японию. С тех пор японцы работают над снижением зависимости от китайского импорта редкоземельных металлов, но пока не особо успешно.Ответные меры Китая такого рода ожидаются и сейчас. Под ударом окажется, в частности, концерн Toyota, который может потерять доступ к важнейшим минералам. Это серьезный вызов для японского автопрома и электронной промышленности. Отрасли являются ключевыми для экономики Японии, поэтому, по мнению эксперта, она будет стремиться избежать ответных санкций.Зависимость от торговли с КНР у Японии значительно выше, чем, например, у США. Она выросла с 10% в начале "нулевых" до 24% торгового оборота сейчас. Для сравнения, доля США в торговле Японии чуть более 18%. Японские автопроизводители занимают 19% китайского рынка – это крупнейшие иностранный игрок после китайских брендов, который опережает немецкие автоконцерны.По мнению Ремыги, ответные ограничения Китая мгновенно скажутся на торговом обороте и электронной промышленности Японии. “Пример России показывает, что санкции и ограничения приносят убытки и экономические проблемы вводящим их странам”, - указывает он.Таким образом, учитывая растущую зависимость Японии от Китая, Токио, если и будет вводить ограничения на экспорт чипов в Китай, то очень осторожно и взвешенно, чтобы не навредить своей экономике. Перечень мер вряд ли будет таким серьезным, как в США, которые уже на протяжении нескольких лет стараются "обнулить" негативное влияние растущей технологической экспансии со стороны Китая. Скорее всего, японские власти постараются отделаться громкими заявлениями и малоэффективными мерами.Выдержит ли Япония цунами с западаВ любом случае политика США, Японии, а также некоторых европейских стран) по "выдавливанию" Китая с мирового рынка, вряд ли будет успешной, приходит к выводу Смирнов. По крайней мере, экспорт чипов для производства микросхем в Китай продолжится.При этом японским производителям микрочипов и оборудования для производства микросхем придется диверсифицировать каналы сбыта, переориентируясь с Китая на Индию, Вьетнам и Малайзию для роста продаж в будущем. А это дело вовсе не быстрое – налаживание торговых связей и новых проектов требует времени и денег. С этим у японской экономики, еще в прошлом году провалившейся в рецессию и страдающей от массы проблем, дела обстоят непросто.Таким образом, торговая война с крупнейшим торговым партнером - Китаем - может иметь эффект "цунами" для национальной экономики. Готовы ли власти Японии к такой авантюре - большой вопрос.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

чипы, микрочипы, сша, япония, китай, торговые войны