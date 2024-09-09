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США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией
США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией - 09.09.2024, ПРАЙМ
США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля... | 09.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. "Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам РФ)", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского дипломата. По его словам, пока неизвестно, когда нормализуется ситуация между банковскими переводами двух стран. "Ясно, что тут нужно официальное решение. Оно пока в банки не поступало", - сказал он. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
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сша, турция, банки
Экономика, США, ТУРЦИЯ, Банки
США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией
Источник: США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с РФ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке Турции.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.
"Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам РФ)", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского дипломата.
По его словам, пока неизвестно, когда нормализуется ситуация между банковскими переводами двух стран. "Ясно, что тут нужно официальное решение. Оно пока в банки не поступало", - сказал он.
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист
Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.