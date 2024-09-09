Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - 09.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/ekonomika-851439186.html
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - 09.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:47+0300
2024-09-09T10:47+0300
экономика
владимир зеленский
украина
виктор медведчук
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_94aeb128271686d3c48fb63d97422a6f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет", - следует из статьи, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик также припомнил регулярное повышение цен на разные категории товаров на Украине. Не так давно в силу вступил продвигаемый европейскими государствами закон, повышающий акцизы на бензин.Медведчук объяснил, что именно Россия поставляла Киеву газ и топливо по сниженной цене, что делало украинскую экономику конкурентоспособной. "А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - заключил политик.
https://1prime.ru/20240909/nedvizhimost-851436917.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5684a76647ac402ca9899dc50a860be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, виктор медведчук
Экономика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Виктор Медведчук
10:47 09.09.2024
 
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский уничтожает экономику Украины, повышая налоги

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет", - следует из статьи, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Политик также припомнил регулярное повышение цен на разные категории товаров на Украине. Не так давно в силу вступил продвигаемый европейскими государствами закон, повышающий акцизы на бензин.
Медведчук объяснил, что именно Россия поставляла Киеву газ и топливо по сниженной цене, что делало украинскую экономику конкурентоспособной. "А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - заключил политик.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
"Снова русские виноваты". Британцев оставили без недвижимости в ОАЭ
09:35
 
ЭкономикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАВиктор Медведчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала