https://1prime.ru/20240909/ekonomika-851439186.html
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - 09.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T10:47+0300
2024-09-09T10:47+0300
2024-09-09T10:47+0300
экономика
владимир зеленский
украина
виктор медведчук
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет", - следует из статьи, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик также припомнил регулярное повышение цен на разные категории товаров на Украине. Не так давно в силу вступил продвигаемый европейскими государствами закон, повышающий акцизы на бензин.Медведчук объяснил, что именно Россия поставляла Киеву газ и топливо по сниженной цене, что делало украинскую экономику конкурентоспособной. "А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - заключил политик.
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владимир зеленский, украина, виктор медведчук
Экономика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Виктор Медведчук
Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук
Медведчук: Зеленский уничтожает экономику Украины, повышая налоги
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет", - следует из статьи, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Политик также припомнил регулярное повышение цен на разные категории товаров на Украине. Не так давно в силу вступил продвигаемый европейскими государствами закон, повышающий акцизы на бензин.
Медведчук объяснил, что именно Россия поставляла Киеву газ и топливо по сниженной цене, что делало украинскую экономику конкурентоспособной. "А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - заключил политик.
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