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Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук

Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук - 09.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский уничтожает экономику Украины, заявил Медведчук

Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T10:47+0300

2024-09-09T10:47+0300

2024-09-09T10:47+0300

экономика

владимир зеленский

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский повышением налогов уничтожает украинскую экономику, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Нелегитимный Зеленский показывает себя не только бездарным военным стратегом, но и совершенно некомпетентным хозяйственником. Политического клоуна окружают невежественные в экономике комедианты, требующие от народа бесконечно долго и по заоблачным ценам оплачивать их банкет", - следует из статьи, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик также припомнил регулярное повышение цен на разные категории товаров на Украине. Не так давно в силу вступил продвигаемый европейскими государствами закон, повышающий акцизы на бензин.Медведчук объяснил, что именно Россия поставляла Киеву газ и топливо по сниженной цене, что делало украинскую экономику конкурентоспособной. "А "добрый" Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан", - заключил политик.

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украина

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владимир зеленский, украина, виктор медведчук