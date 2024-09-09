https://1prime.ru/20240909/energetika-851446223.html

Эксперт раскрыл, что выведет энергетику Дальнего Востока на новый уровень

Эксперт раскрыл, что выведет энергетику Дальнего Востока на новый уровень - 09.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, что выведет энергетику Дальнего Востока на новый уровень

Относительно непродолжительные сроки создания станций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - одно из их главных преимуществ, что может помочь в... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T14:30+0300

2024-09-09T14:30+0300

2024-09-09T14:30+0300

энергетика

зеленая энергетика

виэ

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Относительно непродолжительные сроки создания станций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - одно из их главных преимуществ, что может помочь в решении задачи строительства необходимых Дальнему Востоку дополнительных энергомощностей, прокомментировал РИА Новости гендиректор инжиниринговой компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. На данный момент объединенная энергосистема Востока включает в себя 39 крупных электростанций, суммарная установочная мощность которых составляет 11,2 ГВт, а потребность в новой генерации составит к 2030 году еще 3ГВт, и существующих генерирующих мощностей явно недостаточно, приводит данные эксперт. "Лично мне видится целесообразным, в дополнение к строительству базовых генерирующих мощностей, строительство объектов возобновляемой энергетики. Одним из главных преимуществ ВИЭ, помимо экологичности, является довольно короткий срок строительства (полтора–три года). Тем более производство гондол для ветряков в процессе локализации на территории РФ", - отмечает Бельский. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на горизонте до 2030 года потребление электроэнергии на Дальнем Востоке будет прибавлять в среднем около 5% в год, что в два раза выше среднероссийского показателя. По его словам, с такой же опережающей, высокой динамикой необходимо наращивать объемы генерации в дальневосточных регионах, строить станции и сети, развивать обеспечивающую инфраструктуру.

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зеленая энергетика, виэ