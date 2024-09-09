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Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана - 09.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:45+0300
2024-09-09T18:45+0300
энергетика
россия
узбекистан
михаил мишустин
атомная энергетика
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также отметил, что Москва и Ташкент переводят в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома".РФ и Узбекистан в конце мая нынешнего года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.Ранее сообщалось, что осенью 2024 года начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной малой АЭС.
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россия, узбекистан, михаил мишустин, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мишустин, атомная энергетика
18:45 09.09.2024
 
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана

Мишустин: энергетическое партнерство РФ и Узбекистана успешно продвигается

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что Москва и Ташкент переводят в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома".
РФ и Узбекистан в конце мая нынешнего года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
Ранее сообщалось, что осенью 2024 года начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной малой АЭС.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным
18:22
 
ЭнергетикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНМихаил Мишустинатомная энергетика
 
 
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