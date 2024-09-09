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Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана

Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана - 09.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана

Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T18:45+0300

2024-09-09T18:45+0300

2024-09-09T18:45+0300

энергетика

россия

узбекистан

михаил мишустин

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также отметил, что Москва и Ташкент переводят в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома".РФ и Узбекистан в конце мая нынешнего года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.Ранее сообщалось, что осенью 2024 года начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной малой АЭС.

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россия, узбекистан, михаил мишустин, атомная энергетика