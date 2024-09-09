https://1prime.ru/20240909/energetika-851458709.html
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана - 09.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T18:45+0300
2024-09-09T18:45+0300
2024-09-09T18:45+0300
энергетика
россия
узбекистан
михаил мишустин
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_b29609ae4c10ec3a8b355488df93dd21.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также отметил, что Москва и Ташкент переводят в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома".РФ и Узбекистан в конце мая нынешнего года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.Ранее сообщалось, что осенью 2024 года начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной малой АЭС.
https://1prime.ru/20240909/mishustin-851458290.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71746ee54a5cc8daab5de29e1aab0ba3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, михаил мишустин, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Михаил Мишустин, атомная энергетика
Мишустин отметил продвижение энергетического партнерства РФ и Узбекистана
Мишустин: энергетическое партнерство РФ и Узбекистана успешно продвигается
ТАШКЕНТ, 9 сен - ПРАЙМ. Энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается, в том числе в части поставок в республику природного газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что Москва и Ташкент переводят в практическую плоскость сотрудничество по "мирному" атому с участием "Росатома".
РФ и Узбекистан в конце мая нынешнего года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
Ранее сообщалось, что осенью 2024 года начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной малой АЭС.
Мишустин назвал углубление промкооперации с Узбекистаном перспективным