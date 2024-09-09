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Эрдоган не испугается санкций из-за участия в саммите БРИКС, считает Пушков

Эрдоган не испугается санкций из-за участия в саммите БРИКС, считает Пушков - 09.09.2024, ПРАЙМ

Эрдоган не испугается санкций из-за участия в саммите БРИКС, считает Пушков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не испугается американских санкций, если их введут из-за его планов по участию в саммите БРИКС. Такое мнение выразил глава | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T19:51+0300

2024-09-09T19:51+0300

2024-09-09T19:55+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не испугается американских санкций, если их введут из-за его планов по участию в саммите БРИКС. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Ранее агентство Bloomberg сообщbло со ссылкой на источники, что Анкара подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, комментируя сообщения СМИ о заявке страны в БРИКС, сказал, что дискуссия по вопросу подключения страны к организации продолжается, но прогресса пока нет. "Эрдоган собирается принять участие в саммите БРИКС в Казани. В ответ США и их союзники угрожают принять против Турции "меры". Маловероятно, что это испугает Эрдогана. Он не из пугливых. А сила притяжения БРИКС растет", — написал Пушков в Telegram-канале. Он также отметил, что примерно 30 новых стран хотят или вступить в БРИКС, или наладить взаимодействие с данной организацией. Пушков подчеркнул, что "многим странам надоело поступать с оглядкой на Вашингтон".

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турция, брикс, сша, реджеп тайип эрдоган