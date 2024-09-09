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В Европе рассказали о последствиях отказа от энергоносителей из России

В Европе рассказали о последствиях отказа от энергоносителей из России - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Европе рассказали о последствиях отказа от энергоносителей из России

Экономический рост в Евросоюзе продолжает значительно замедляться, при этом все сильнее становится разрыв с ведущими мировыми экономиками. Такую тенденцию можно | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:43+0300

2024-09-09T12:43+0300

2024-09-09T12:43+0300

энергетика

марио драги

ес

энергетический кризис

сша

поставки российского газа

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – ПРАЙМ. Экономический рост в Евросоюзе продолжает значительно замедляться, при этом все сильнее становится разрыв с ведущими мировыми экономиками. Такую тенденцию можно объяснить экономическим и геополитическим кризисом, прекращением поставок дешевых энергетических ресурсов из России, а также проигрышем в "цифровой революции", следует из доклада, подготовленного для ЕК бывшим итальянским премьером и экс-главой ЕЦБ Марио Драги. "Зонтик безопасности США освободил оборонные бюджеты для расходов на другие приоритеты. В мире стабильной геополитики у нас не было причин беспокоиться о растущей зависимости от стран, которые, как мы ожидали, останутся нашими партнерами", - подчеркивает Драги.Экс-премьер добавил, что экономический рост европейских государств больше не будет обеспечиваться лишь ростом населения. "К 2040 году, по прогнозам, рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год, придется больше полагаться на производительность", - объяснил он.Драги отметил, что перед Европой встанет выбор, в каком направлении развиваться дальше, поскольку охватить все сферы будет невозможно. "Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции. Это экзистенциальный вызов… Если Европа перестанет предоставлять основные ценности и гарантии населению… она потеряет смысл своего существования", - следует из доклада итальянского политика.Одной из важнейших целей Драги видит переориентацию Евросоюза на сокращение разрыва с Вашингтоном и Пекином, а также коррекцию курса по переходу на "зеленую" энергетику.Он также подчеркнул, что европейский энергетический рынок не смог полностью преодолеть энергетический кризис, вызванный отказом от поставок дешевого российского газа. Так, подчеркнул политик, цены на природный газ в 4-5 раз превышают стоимость ресурса в США. Драги подчеркнул, что декарбонизация ЕС может стать главным тормозом экономического развития государств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марио драги, ес, энергетический кризис, сша, поставки российского газа