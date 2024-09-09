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ФАС разберется с операторами, требующими оплату за раздачу интернет-трафика

ФАС разберется с операторами, требующими оплату за раздачу интернет-трафика - 09.09.2024, ПРАЙМ

ФАС разберется с операторами, требующими оплату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, если... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:16+0300

2024-09-09T16:16+0300

2024-09-09T16:16+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, если устройство используется как модем, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "ФАС пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые снова взялись за монетизацию раздачи интернет-трафика. Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взымать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что на этот раз операторы решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать её после подключения специальной платной опции. "Сами операторы говорят в кулуарах, что вынуждены принимать эти меры не из-за жадности, а вынужденно. Ведь, по их словам, нагрузка на сети значительно выросла после деградации серверного оборудования YouTube, когда по каким-то причинам скорость доступа к американскому видеохостингу через кабельный интернет стала намного медленнее, чем через мобильный", - рассказал депутат. Парламентарий считает, что разобраться в этой истории стоило бы Роскомнадзору. "Мне вот очень интересно, что за хитрые маршруты до YouTube используют сотовые операторы? Надеюсь, они не практикуют инструменты искажения трафика и тем самым не подвергают своих абонентов риску получить доступ к каким-нибудь запрещенным ресурсам из особого реестра. За это, как совсем недавно разъяснял регулятор, можно лишиться лицензии – и вернуть её никакая волшебная опция не поможет", - пояснил Горелкин.

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