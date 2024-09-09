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МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России

МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России - 09.09.2024, ПРАЙМ

МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России

Более 100 "серых" майнинговых ферм выявлено в России в 2024 году, их обнаружили с помощью решения МТС EnergyTool, рассказал во время выступления на форуме Kazan | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T15:17+0300

2024-09-09T15:17+0300

2024-09-09T15:17+0300

мтс

майнинг

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КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Более 100 "серых" майнинговых ферм выявлено в России в 2024 году, их обнаружили с помощью решения МТС EnergyTool, рассказал во время выступления на форуме Kazan Digital Week руководитель центра интернета вещей (IoT) МТС Павел Федосов. "IT-решение МТС EnergyTool выявляет случаи хищения электроэнергии и майнинговые фермы с 2021 года. С начала 2024 года мы обнаружили сотню майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов", - сказал Федосов. Эксперт отметил, что среди регионов, где больше всего нелегальных майнинговых ферм - Северный Кавказ и Иркутская область. Платформа МТС EnergyTool выявляет приборы учета, передающие заниженные показания и выявляет конкретные участки сети при помощи технологий Big Data и ИИ. На основе загруженных данных автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) анализирует энергопотребление и выделяет характерные признаки хищений. "Подозрительные абоненты отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад", - добавил Федосов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мтс, майнинг