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МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России
МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России - 09.09.2024, ПРАЙМ
МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России
Более 100 "серых" майнинговых ферм выявлено в России в 2024 году, их обнаружили с помощью решения МТС EnergyTool, рассказал во время выступления на форуме Kazan | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T15:17+0300
2024-09-09T15:17+0300
2024-09-09T15:17+0300
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КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Более 100 "серых" майнинговых ферм выявлено в России в 2024 году, их обнаружили с помощью решения МТС EnergyTool, рассказал во время выступления на форуме Kazan Digital Week руководитель центра интернета вещей (IoT) МТС Павел Федосов. "IT-решение МТС EnergyTool выявляет случаи хищения электроэнергии и майнинговые фермы с 2021 года. С начала 2024 года мы обнаружили сотню майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов", - сказал Федосов. Эксперт отметил, что среди регионов, где больше всего нелегальных майнинговых ферм - Северный Кавказ и Иркутская область. Платформа МТС EnergyTool выявляет приборы учета, передающие заниженные показания и выявляет конкретные участки сети при помощи технологий Big Data и ИИ. На основе загруженных данных автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) анализирует энергопотребление и выделяет характерные признаки хищений. "Подозрительные абоненты отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад", - добавил Федосов.
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мтс, майнинг
МТС выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России
МТС в 2024 году выявила более 100 "серых" майнинговых ферм в России
КАЗАНЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Более 100 "серых" майнинговых ферм выявлено в России в 2024 году, их обнаружили с помощью решения МТС EnergyTool, рассказал во время выступления на форуме Kazan Digital Week руководитель центра интернета вещей (IoT) МТС Павел Федосов.
"IT-решение МТС EnergyTool выявляет случаи хищения электроэнергии и майнинговые фермы с 2021 года. С начала 2024 года мы обнаружили сотню майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов", - сказал Федосов.
Эксперт отметил, что среди регионов, где больше всего нелегальных майнинговых ферм - Северный Кавказ и Иркутская область.
Платформа МТС EnergyTool выявляет приборы учета, передающие заниженные показания и выявляет конкретные участки сети при помощи технологий Big Data и ИИ. На основе загруженных данных автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ) анализирует энергопотребление и выделяет характерные признаки хищений.
"Подозрительные абоненты отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад", - добавил Федосов.