https://1prime.ru/20240909/gryzlov-851460916.html

Грызлов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Грызлов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область - 09.09.2024, ПРАЙМ

Грызлов назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Одна из целей атаки украинских войск на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы РФ заключалась в срыве процесса выборов. Об этом... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T20:17+0300

2024-09-09T20:17+0300

2024-09-09T21:02+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Одна из целей атаки украинских войск на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы РФ заключалась в срыве процесса выборов. Об этом заявил в ходе совместного заседания Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" председатель высшего совета партии, посол РФ в Минске Борис Грызлов. По его мнению, Киев такими действиями намеревался посеять панику в обществе и политической системе. Противник и раньше старался учитывать календарь выборов в России, в надежде раскачать ситуацию, добавил он. Грызлов подчеркнул, что на агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что врагу не удалось достичь своих целей благодаря стойкости, отваге, воинскому мастерству российской армии, мужеству и сплоченности народа России, политике президента РФ. Кроме того, Грызлов отметил, что задачей "Единой России", остается продолжение политики по укреплению политической системы, экономики, общественной сплоченности. Кандидаты от "Единой России" взяли ответственность перед избирателями за достижение национальных целей, реализацию новых нацпроектов, подчеркнул он. По его словам, достижение национальных целей – основа образа будущего, который партия предлагает, формирует вместе со всем российским обществом. Партия сохраняет свои базовые идеологические принципы — благополучие людей, поддержка президента РФ Путина и единство русского мира, подчеркнул он. В ходе ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября состоялось примерно четыре тысяч избирательных кампаний в 83 регионах РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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россия, всу