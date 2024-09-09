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Вышли данные об инфляции в Китае

Вышли данные об инфляции в Китае - 09.09.2024, ПРАЙМ

Вышли данные об инфляции в Китае

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 года вырос на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T06:22+0300

2024-09-09T06:22+0300

2024-09-09T06:22+0300

экономика

китай

инфляция

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 года вырос на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. По итогам первых восьми месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,2% по сравнению с январем - августом прошлого года. CPI в городах в августе вырос на 0,6%, в сельской местности - на 0,8%. Цены на продовольственные товары по сравнению с августом 2023 года выросли на 2,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на потребительские товары выросли на 0,7%, услуги подорожали на 0,5%. Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 4,1%, овощи и зелень подорожали на 21,8%, цены на мясо выросли на 3,8%, свинина подорожала на 16,1%, при этом говядина подешевела на 12,6%, яйца подешевели на 3,5%, молоко - на 1,7%. Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, как и образование и культурно-развлекательные мероприятия, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,7%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении снизился на 1,8%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего года.

https://1prime.ru/20240908/investitsii-851421524.html

китай

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китай, инфляция