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Вышли данные об инфляции в Китае - 09.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240909/inflyatsiya-851433625.html
Вышли данные об инфляции в Китае
Вышли данные об инфляции в Китае - 09.09.2024, ПРАЙМ
Вышли данные об инфляции в Китае
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 года вырос на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T06:22+0300
2024-09-09T06:22+0300
экономика
китай
инфляция
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 года вырос на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. По итогам первых восьми месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,2% по сравнению с январем - августом прошлого года. CPI в городах в августе вырос на 0,6%, в сельской местности - на 0,8%. Цены на продовольственные товары по сравнению с августом 2023 года выросли на 2,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на потребительские товары выросли на 0,7%, услуги подорожали на 0,5%. Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 4,1%, овощи и зелень подорожали на 21,8%, цены на мясо выросли на 3,8%, свинина подорожала на 16,1%, при этом говядина подешевела на 12,6%, яйца подешевели на 3,5%, молоко - на 1,7%. Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, как и образование и культурно-развлекательные мероприятия, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,7%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении снизился на 1,8%. Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего года.
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китай, инфляция
Экономика, КИТАЙ, инфляция
06:22 09.09.2024
 
Вышли данные об инфляции в Китае

Статуправление: годовая инфляция в Китае в августе составила 0,6%

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 года вырос на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
По итогам первых восьми месяцев 2024 года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,2% по сравнению с январем - августом прошлого года.
CPI в городах в августе вырос на 0,6%, в сельской местности - на 0,8%. Цены на продовольственные товары по сравнению с августом 2023 года выросли на 2,8%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на потребительские товары выросли на 0,7%, услуги подорожали на 0,5%.
Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 4,1%, овощи и зелень подорожали на 21,8%, цены на мясо выросли на 3,8%, свинина подорожала на 16,1%, при этом говядина подешевела на 12,6%, яйца подешевели на 3,5%, молоко - на 1,7%.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство
Вчера, 14:11
Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1,3%, как и образование и культурно-развлекательные мероприятия, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,7%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении снизился на 1,8%.
Согласно официальному прогнозу китайских властей, инфляция в Китае в 2024 году составит примерно 3%. По итогам 2023 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%.
С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре, а дефляцию - в июле, октябре, ноябре и декабре 2023 года. Дефляция в Китае также сохранялась в январе текущего года.
 
ЭкономикаКИТАЙинфляция
 
 
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