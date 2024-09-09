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В МТС назвали цены на iPhone 16 в России по предзаказу
В МТС назвали цены на iPhone 16 в России по предзаказу - 09.09.2024, ПРАЙМ
В МТС назвали цены на iPhone 16 в России по предзаказу
Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T22:15+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max. "Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей. При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) - 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ. Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей. "Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию... Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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россия, мтс, iphone
Экономика, РОССИЯ, МТС, iPhone
В МТС назвали цены на iPhone 16 в России по предзаказу
МТС: цены на iPhone 16 в России по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС.
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
"Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей.
При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) - 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ.
Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей.
"Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию... Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Apple представила новое поколение наушников AirPods