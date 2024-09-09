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Иран опроверг сообщения о поставках России вооружений

Иран опроверг сообщения о поставках России вооружений - 09.09.2024, ПРАЙМ

Иран опроверг сообщения о поставках России вооружений

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения американских СМИ о поставках Тегераном вооружений России для применения их в зоне СВО на... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:13+0300

2024-09-09T16:13+0300

2024-09-09T16:13+0300

вооружения

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ТЕГЕРАН, 9 сен – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг сообщения американских СМИ о поставках Тегераном вооружений России для применения их в зоне СВО на Украине. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности для применения их на Украине. "Категорически отвергаем заявления о поставках оружия из Ирана одной из сторон войны на Украине. Те, кто обвиняет Иран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон и играют важную роль в дестабилизации Украины", — процитировало агентство Fars слова Канаани. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы имеющей место поставке Тегераном ракет заявил, что не каждый раз такая информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана ранее заявлял, что любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине предпринимается для попыток оправдать продолжение поставок Западом оружия Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия, иран, вооружение, сво