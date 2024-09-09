https://1prime.ru/20240909/khaker-851435487.html

Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего

Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего - 09.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего

Самое большое количество DDoS-атак в первом полугодии текущего года хакеры совершили на московские компании, а также предприятия Урала и Поволжья, следует из... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:22+0300

2024-09-09T08:22+0300

2024-09-09T08:22+0300

хакеры

ddos-атаки

россия

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое большое количество DDoS-атак в первом полугодии текущего года хакеры совершили на московские компании, а также предприятия Урала и Поволжья, следует из отчета ГК "Солар". "Наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии 2024 года по традиции пришлось на Москву – 150 тысяч. На втором месте – Урал (50 тысяч), на третьем – Поволжье. В выборку попало 700 организаций из различных отраслей", - уточняют специалисты.В компании также отметили значительный рост атак на поволжские предприятия - их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают это с развитием инфраструктуры и наращиванием экономической активности в регионах. В ГК "Солар" добавили, что четвертое и пятое место в рейтинге заняли Сибирь, а также Северо-Западный и Южный федеральные округа.

https://1prime.ru/20240909/davlenie-851433218.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хакеры, ddos-атаки, россия