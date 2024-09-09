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Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего
Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего - 09.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего
Самое большое количество DDoS-атак в первом полугодии текущего года хакеры совершили на московские компании, а также предприятия Урала и Поволжья, следует из... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:22+0300
2024-09-09T08:22+0300
хакеры
ddos-атаки
россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое большое количество DDoS-атак в первом полугодии текущего года хакеры совершили на московские компании, а также предприятия Урала и Поволжья, следует из отчета ГК "Солар". "Наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии 2024 года по традиции пришлось на Москву – 150 тысяч. На втором месте – Урал (50 тысяч), на третьем – Поволжье. В выборку попало 700 организаций из различных отраслей", - уточняют специалисты.В компании также отметили значительный рост атак на поволжские предприятия - их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают это с развитием инфраструктуры и наращиванием экономической активности в регионах. В ГК "Солар" добавили, что четвертое и пятое место в рейтинге заняли Сибирь, а также Северо-Западный и Южный федеральные округа.
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хакеры, ddos-атаки, россия
хакеры, DDos-атаки, РОССИЯ
08:22 09.09.2024
 
Эксперты назвали регионы России, которые хакеры атаковали чаще всего

ГК "Солар": хакеры чаще атаковали компании из Москвы, с Урала и из Поволжья

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Самое большое количество DDoS-атак в первом полугодии текущего года хакеры совершили на московские компании, а также предприятия Урала и Поволжья, следует из отчета ГК "Солар".
"Наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии 2024 года по традиции пришлось на Москву – 150 тысяч. На втором месте – Урал (50 тысяч), на третьем – Поволжье. В выборку попало 700 организаций из различных отраслей", - уточняют специалисты.
В компании также отметили значительный рост атак на поволжские предприятия - их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают это с развитием инфраструктуры и наращиванием экономической активности в регионах.
В ГК "Солар" добавили, что четвертое и пятое место в рейтинге заняли Сибирь, а также Северо-Западный и Южный федеральные округа.
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хакерыDDos-атакиРОССИЯ
 
 
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