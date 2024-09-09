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Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине
Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ
Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине
Контуры урегулирования конфликта в Украине мирным путем пока не наблюдаются, но Москва не отмахивается от планов решения украинского кризиса. Об этом заявил... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:42+0300
2024-09-09T13:30+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Контуры урегулирования конфликта в Украине мирным путем пока не наблюдаются, но Москва не отмахивается от планов решения украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - сказал пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что в Москве слышали слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости разрешения украинского кризиса. Россия не отвергает планы по урегулированию украинского вопроса, необходимо знать детали и понимать, о чем идет речь.В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:42 09.09.2024 (обновлено: 13:30 09.09.2024)
 
Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине

Песков: очертания урегулирования конфликта на Украине мирно не прослеживаются

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Контуры урегулирования конфликта в Украине мирным путем пока не наблюдаются, но Москва не отмахивается от планов решения украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что в Москве слышали слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости разрешения украинского кризиса. Россия не отвергает планы по урегулированию украинского вопроса, необходимо знать детали и понимать, о чем идет речь.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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