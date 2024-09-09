https://1prime.ru/20240909/kuleba-851454669.html

Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале

Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале - 09.09.2024, ПРАЙМ

Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале

Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, после отставки замечен с беляшом на автовокзале в Полтавской области, рассказали в издании "Главком"... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T16:49+0300

2024-09-09T16:49+0300

2024-09-09T16:49+0300

украина

дмитрий кулеба

полтавская область

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, после отставки замечен с беляшом на автовокзале в Полтавской области, рассказали в издании "Главком". Соответствующее видео опубликовала его избранница Светлана Павелецкая.На своем сайте "Главком" опубликовал видео из соцсетей Павелецкой, на котором она вместе с экс-министром прибыла на автостанцию города Пирятин в Полтавской области. Девушку Кулеба угощает пряником, а сам ест беляш. "Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", - рассказала Павелецкая, задавшись вопросом, чем политик собирается ее угостить.

https://1prime.ru/20240909/rakety-851452680.html

украина

полтавская область

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украина, дмитрий кулеба, полтавская область