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Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале
Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале - 09.09.2024, ПРАЙМ
Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале
Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, после отставки замечен с беляшом на автовокзале в Полтавской области, рассказали в издании "Главком"... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T16:49+0300
2024-09-09T16:49+0300
2024-09-09T16:49+0300
украина
дмитрий кулеба
полтавская область
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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, после отставки замечен с беляшом на автовокзале в Полтавской области, рассказали в издании "Главком". Соответствующее видео опубликовала его избранница Светлана Павелецкая.На своем сайте "Главком" опубликовал видео из соцсетей Павелецкой, на котором она вместе с экс-министром прибыла на автостанцию города Пирятин в Полтавской области. Девушку Кулеба угощает пряником, а сам ест беляш. "Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", - рассказала Павелецкая, задавшись вопросом, чем политик собирается ее угостить.
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украина, дмитрий кулеба, полтавская область
УКРАИНА, Дмитрий Кулеба, Полтавская область
Кулебу после увольнения с поста главы МИД заметили с беляшом на автовокзале
Главком: Кулеба после увольнения с поста главы МИД Украины замечен в полтавской области
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, после отставки замечен с беляшом на автовокзале в Полтавской области, рассказали в издании "Главком". Соответствующее видео опубликовала его избранница Светлана Павелецкая.
На своем сайте "Главком" опубликовал видео из соцсетей Павелецкой, на котором она вместе с экс-министром прибыла на автостанцию города Пирятин в Полтавской области. Девушку Кулеба угощает пряником, а сам ест беляш.
"Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", - рассказала Павелецкая, задавшись вопросом, чем политик собирается ее угостить.
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