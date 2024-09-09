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В Кремле прокомментировали попытки повлиять на выборы в РФ из-за рубежа
В Кремле прокомментировали попытки повлиять на выборы в РФ из-за рубежа - 09.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали попытки повлиять на выборы в РФ из-за рубежа
Стремление западных государств повлиять на российский внутриполитический ландшафт продолжается, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T12:53+0300
2024-09-09T12:53+0300
2024-09-09T12:54+0300
политика
дмитрий песков
выборы губернатора
россия
атаки
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стремление западных государств повлиять на российский внутриполитический ландшафт продолжается, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Очевидно, что из-за рубежа попытки ... продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - заявил он журналистам.Песков также уточнил, что с российской стороны заранее был принят ряд мер, которые минимизировали угрозы."Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - подчеркнул пресс-секретарь в беседе с журналистами.
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дмитрий песков, выборы губернатора, россия, атаки
Политика, Дмитрий Песков, выборы губернатора, РОССИЯ, Атаки
В Кремле прокомментировали попытки повлиять на выборы в РФ из-за рубежа
Песков: попытки оказать влияние на внутриполитический ландшафт России продолжаются
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Стремление западных государств повлиять на российский внутриполитический ландшафт продолжается, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Очевидно, что из-за рубежа попытки ... продолжаются - в электронном виде, и в ином виде", - заявил он журналистам.
Песков также уточнил, что с российской стороны заранее был принят ряд мер, которые минимизировали угрозы.
"Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - подчеркнул пресс-секретарь в беседе с журналистами.
Песков не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине